Певица MamaRika порадовала своих поклонников новым горячим фото. На нем она позирует в ярком купальнике в супермаркете. Смотрите жаркий кадр звезды на Men 24.

MamaRika выложила пост, в котором анонсировала выход новой песни. Для максимального привлечения внимания она снялась в ярком купальнике в супермаркете с бананом в руке. Горячим фото с тобой с радостью делится Men 24 .

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"Алло, пролиски, кому лайки от Мамки? Тому, кто первый угадает название песни, которую я скоро презентую, Мамка завалит страницу лайками и комментариями. Подсказка: это одно из магических созданий", – написала MamaRika под этим фото.

Сторонники звезды перечислили безумное количество фантастических и не только созданий: русалок, нимф, единорогов, драконов и еще множество удивительных зверей.

Также они не забыли похвалить красоту Насти, засыпав ее комплиментами и забавными словами:

"Больше таких фото, мамка";

"Женщина-огонь";

"Вам нужно те продукты продавать. Ажиотаж был бы сумасшедший";

"Такая классная. Обожаю";

"Моя красавица";

"А поскольку сейчас персики за 1 килограмм у вас в Киеве?";

"Банановое счастья".

А как вы думаете, что же за песню подготовила для нас MamaRika?