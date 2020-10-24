MamaRika снялась в супермаркете в ярком купальнике: горячее фото
Певица MamaRika порадовала своих поклонников новым горячим фото. На нем она позирует в ярком купальнике в супермаркете. Смотрите жаркий кадр звезды на Men 24.
MamaRika выложила пост, в котором анонсировала выход новой песни. Для максимального привлечения внимания она снялась в ярком купальнике в супермаркете с бананом в руке. Горячим фото с тобой с радостью делится Men 24.
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"Алло, пролиски, кому лайки от Мамки? Тому, кто первый угадает название песни, которую я скоро презентую, Мамка завалит страницу лайками и комментариями. Подсказка: это одно из магических созданий", – написала MamaRika под этим фото.
Сторонники звезды перечислили безумное количество фантастических и не только созданий: русалок, нимф, единорогов, драконов и еще множество удивительных зверей.
Также они не забыли похвалить красоту Насти, засыпав ее комплиментами и забавными словами:
- "Больше таких фото, мамка";
- "Женщина-огонь";
- "Вам нужно те продукты продавать. Ажиотаж был бы сумасшедший";
- "Такая классная. Обожаю";
- "Моя красавица";
- "А поскольку сейчас персики за 1 килограмм у вас в Киеве?";
- "Банановое счастья".
А как вы думаете, что же за песню подготовила для нас MamaRika?
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