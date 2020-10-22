Демі Роуз показала пружні сідниці у відвертому купальнику: гарячі фото моделі
25-річна британська модель Демі Роуз невпинно ділиться світлинами з відпочинку на Мальдівах. На своїй сторінці в інстаграмі вона виклала фото, на яких позує у відвертій сукні-купальнику, яка виграшно підкреслює її розкішні сідниці. Дивися на Men 24 серію кадрів, які однозначно варті твоєї уваги.
Демі Роуз не зраджує собі, викладаючи в мережу гарячі фото, які викликають легке запаморочення. Men 24 рекомендує тобі глянути на світлини, які модель виклала на своїй сторінці в інстаграмі цього тижня.
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На новій серії світлин Демі Роуз постала перед своїми фанатами у солом'яному капелюсі з широкими крисами, але максимум уваги привертає саме сукня-купальник. Вона настільки відверта та крута водночас, що важко погляд відвести. Ба більше, одяг чудово підкреслює пружні сідниці моделі. Гортай серію фото:
Не дивно, що підписники Демі буквально засипали її компліментами. Вона заслуговує на ці та інші слова сповна:
- "Красуня";
- "Ти миленька";
- "Ти така гаряча";
- "Дуже красива крихітка";
- "Ідеальна";
- "Я люблю тебе, крихітко";
- "О, неймовірно. Ти викрала моє серце".
Демі Роуз – та модель, на яку ти однозначно зобов'язаний підписатися. На її сторінці завжди літо та гаряче!
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