25-річна британська модель Демі Роуз невпинно ділиться світлинами з відпочинку на Мальдівах. На своїй сторінці в інстаграмі вона виклала фото, на яких позує у відвертій сукні-купальнику, яка виграшно підкреслює її розкішні сідниці. Дивися на Men 24 серію кадрів, які однозначно варті твоєї уваги.

Демі Роуз не зраджує собі, викладаючи в мережу гарячі фото, які викликають легке запаморочення. Men 24 рекомендує тобі глянути на світлини, які модель виклала на своїй сторінці в інстаграмі цього тижня.

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На новій серії світлин Демі Роуз постала перед своїми фанатами у солом'яному капелюсі з широкими крисами, але максимум уваги привертає саме сукня-купальник. Вона настільки відверта та крута водночас, що важко погляд відвести. Ба більше, одяг чудово підкреслює пружні сідниці моделі. Гортай серію фото:

Не дивно, що підписники Демі буквально засипали її компліментами. Вона заслуговує на ці та інші слова сповна:

"Красуня";

"Ти миленька";

"Ти така гаряча";

"Дуже красива крихітка";

"Ідеальна";

"Я люблю тебе, крихітко";

"О, неймовірно. Ти викрала моє серце".

Демі Роуз – та модель, на яку ти однозначно зобов'язаний підписатися. На її сторінці завжди літо та гаряче!

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