Цього тижня під нашим пильним прицілом неймовірна Марія Скорченко, яку більшість знають під сценічним псевдонімом MAMASITA. Вона не лише надзвичайно красива, а й дуже круто володіє своїм тілом, танцюючи тверк. Дивися гарячі фото та відео чарівної кралі!

MAMASITA таке витворяє зі своїми сідницями, що в тебе може запаморочитися у голові. Тож будь до цього готовий. Тим паче, що ми на Men 24 залишимо тобі її спекотні фото та відео. Дивитися на них можна вічність!

Тобі сподобається Ніколь Шерзінгер показала розкішне декольте у відвертій сукні: гаряче фото

MAMASITA (Марія Скорченко)

Вік : 30 років

: 30 років Знак Зодіаку : Лев

: Лев Країна : Україна

: Україна Сімейний стан: одружена

Попри те, що Марія закінчила факультет архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, дівчина покинула улюблене діло, аби займатися танцями. Вона пробувала різні стилі та напрямки танців, але з часом зупинилася саме на тверку. І він зробив її шалено популярною.

Причому танці для неї стали не лише новою улюбленою справою, а й повноцінною роботою. Марія проводить майстер-класи по всій Україні, а також знімається у кліпах. До прикладу, її можна побачити у відео Jerry Heil "Натверкай":

А тепер лови спекотні фото та відео Марії, які вона викладає на своїй сторінці в інстаграмі:

P.S. Але ми вкотре трішки тебе обламаємо. На жаль, чарівна Марія одружена. Але це не заважає тобі підписатися на неї та насолоджуватися її творчістю.

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