Instagram недели: горячие фото и видео украинской королевы тверка MAMASITA
На этой неделе под нашим пристальным прицелом невероятная Мария Скорченко, которую большинство знает под сценическим псевдонимом MAMASITA. Она не только очень красивая, но и очень круто владеет своим телом, танцуя тверк. Смотри горячие фото и видео волшебной красавицы!
MAMASITA такое вытворяет со своими ягодицами, что у тебя может закружиться голова. Поэтому будь к этому готов. Тем более, что мы на Men 24 оставим тебе ее жаркие фото и видео. Смотреть на них можно вечность!
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MAMASITA (Мария Скорченко)
- Возраст: 30 лет
- Знак Зодиака: Лев
- Страна: Украина
- Семейное положение: замужем
Несмотря на то, что Мария окончила факультет архитектуры Киевского национального университета строительства и архитектуры, девушка покинула любимое дело, чтобы заниматься танцами. Она пробовала разные стили и направления танцев, но со временем остановилась именно на тверке. И он сделал ее безумно популярной.
Причем танцы для нее стали не только новой любимым делом, но и полноценной работой. Мария проводит мастер-классы по всей Украине, а также снимается в клипах. К примеру, ее можно увидеть в видео Jerry Heil "Натверкай" :
А теперь лови жаркие фото и видео Марии, которые она выкладывает на своей странице в инстаграме:
P.S. Но мы в очередной раз немного тебя обломаем. К сожалению, волшебная Мария замужем. Но это не мешает тебе подписаться на нее и наслаждаться ее творчеством.
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