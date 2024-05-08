Детальніше про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ 8 травня. У роді військ зауважили, що Олексію вдалося збити свою другу ракету з допомогою ПЗРК "Ігла".

Читай також Залужний опублікував допис у соцмережах вперше з кінця лютого

Збив ракету на світанку

Відомо, що російську ракету захисник збив у небі на півдні України. Зробив це воїн Херсонської зенітної ракетної бригади.

Отримали інформацію про атаку ворога та негайно почали вести візуальне спостереження. Разом із командиром розрахунку та навідником використали тепловізори, застосували лазерну указку і швидко піймали російську ракету на приціл. У небі в цей час вже розвиднювалось, а в такі моменти піймати ворожу крилату ракету складніше, її менш помітно,

– зауважив Олексій.

За словами захисника, у такі миті головне – холоднокровність та упевненість у собі. Тому він зробив уважно накол і натиснув навздогін. Це дозволило знищити ворожу ціль. Ракета, запущена росіянами, вибухнула у повітрі.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення для Олексія це вже друга крилата ракета, яку він зумів збити з допомогою ПЗРК "Ігла". Він повернувся до війська після мобілізації. До цього, з 2016 по 2020 роки, він брав участь в АТО та ООС. Також у нього низка нагород і відзнак.



Це вже друга збита ракета Олексія з допомогою "Ігли" / Фото Повітряних сил ЗСУ

Що таке ПЗРК "Ігла" Це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для того, щоб уражати вертольоти та літаки, які летять низько на зустрічних і паралельних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Прийняли на озброєння його ще у 1983 році. Його операційна дальність – 5,2 кілометра.

Знищили 59 повітряних цілей

Звернімо увагу, що в ніч проти 8 травня російські військові завдали чергового масованого комбінованого удару. Для цього використали ракети різного типу, а також ударні БпЛА.

Якщо конкретніше, то мовиться про 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет, а також 21 дрон-камікадзе:

1 аеробалістичну ракету "Кинджал";

2 балістичні ракети "Іскандер-М";

4 крилаті ракети "Калібр";

45 крилатих ракет Х-101/Х-555;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

21 дрон-камікадзе "Шахед".

Варте уваги Це варто побачити: найбільший мурал зі зображенням Залужного створили у Києві

Знищити вдалося 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, а також 20 дронів-камікадзе "Шахед".