Медовуха, вареники з сиром і гучні гуляння: як українці Масляну святкували

Масляна – свято, яке наші предки святкували з давніх-давен. Воно знаменує завершення зими та швидкий прихід весни. Наші предки гучно забавлялися, прикликаючи весну та ласуючи варениками з сиром і попиваючи медовуху. Так, саме варениками, а не млинцями. Men 24 розповість тобі історію свята, а також про традиції.

Масляна – свято, яке відоме також як Колодія, Масниця, Масляниця, Сиропуст, Сиропусний тиждень або Сирна неділя. Цікаво, що традиційною стравою на це свято в Україні були саме вареники з сиром.

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Історія свята

Свято Колодія не має певної дати відзначання. Воно пов'язане з початком Великого посту, тож є "плаваючим". Якщо враховувати, що Великодній піст почнеться 15 березня, то цьогоріч масничний тиждень триватиме з 8 по 14 березня.

Масниця – східнослов'янське свято, яке бере свій початок ще в глибоку давнину. Його святкували, щоб попрощатися з холодами та зустріти весну. Одна з версій свідчить про те, що Масниця пов'язана з прославлянням бога сонця Ярила. Якщо ж звернути увагу на його сучасне святкування, то можна побачити, що свято зберегло безліч язичницьких обрядів і традицій, які століттями переходять від наших предків.



На Масницю проводжали зиму та зустрічали весну / Фото Wikimedia

Традиції свята

Цікавий факт:І це при тому, що на початках церква не заохочувала таких гулянь та всіляко намагалася їх заборонити. Але вона була безсила проти традицій, яким не одна сотня літ.

Не дарма ж Масниця святкується українцями сотні років. Це одне з улюблених свят на наших теренах. І тут нічому дивуватися, адже з зимою потрібно було прощатися, а весну закликати – гучно та весело. Що й добряче уміли наші предки. Про це свідчать цікаві та дещо божевільні традиції.

Масниця супроводжується не лише співами, гуляннями, та ласуванням усіляких наїдків, а й катанням на санчатах і спалюванням опудала зими. Якщо зустрічати весну, то так, щоб вона точно не передумала приходити!

Наші предки на це свято робили опудало Масниці. Як правило, це була величезна лялька, сплетена з соломи. Її вбирали у жіночий одяг. Робили це так, наче перед ними було стародавнє та священне божество. Чому ж спалювали ляльку? А тому, що полум'я мало розбудити собою весну, розтоплюючи лід навколо.



Наші предки робили опудало Масниці та спалювало його на вогні / Фото Wikimedia

Наші предки тиждень Масниці також називали Бабським або Колодієм. Протягом цього тижня чоловіки повинні були слухатися своєї жінки. Вони не лише не мали права перечити їй, а й виконували усі забаганки та накази своєї другої половинки.

Також тиждень Масниці був своєрідним нагадуванням, що залишаються лічені дні, щоб можна було відгуляти весілля перед постом. Якщо ж хлопець свого шансу не використовував, йому до пояса або руки чіпляли колодку (звідси й одна з назв свята). Її можна було зняти лише за однієї умови – відкупу. Дівчина ж, якщо їй сподобався якийсь парубок, виготовляла іншу "колодку" з атласу, оздоблену квітами та бісером. Її чіпляли на ліву руку або на груди, щоб була ближче до серця.

Ця традиція, до слова, не має аналогів в інших країнах, що є одним з доказів унікальності цього свята в Україні.

Цього тижня, напередодні Великого посту, усі прагнули помиритися. Наші предки просили пробачення в інших, пробачали старі образи. Тож не дарма Колодія називають святом "примирення".

Гастрономічні традиції на Масницю

Куди ж без смачних традицій? Наші предки вміли не лише гучно святкувати, а й смачно частуватися. Але готували вони не млинці, як ми звикли протягом останніх 50 років, а вареники.

Головною стравою на Масницю були вареники. Як правило, готувалися вони з сиром. Перед подачею їх щедро змащували вершковим маслом. Історичні дослідження стверджують, що наші предки готували вареники ще в часи Трипільської культури. Тож ця страва з'явилася однозначно задовго до того, як у загальному вжитку з'явилися млинці.



На Масницю українці традиційно частувалися варениками / Фото Pinterest

Самі ж вареники були символом молодого місяця. Він же символізував жіночу енергію.

Також наші предки готували всілякі смаколики на основі молочних продуктів. Тож на Масницю частувалися сирниками, сирними бабками, галушками. З самого ж молока робили ряжанку, колотуху, розтирачку та кисіль. Усі каші у тиждень Масниці теж готували винятково на молоці.

Масницю святкували цілий тиждень і кожен його день мав свою "іменну накличку". В останній день святкового тижня, у неділю, молодь домовлялася зустрітися у шинку, "щоб поколодкувати", після цього, замовивши горілки, виголошувала здравиці (тости) та вітала один одного. Звичайно ж, усе робилося з притаманним українцям доброзичливим почуттям гумору.

Батькам, котрі не видали цьогоріч своїх дітей, прив'язували колодку до лівої ноги, а дівчатам і хлопцям, як ми вже розповідали, – до лівої руки або пояса. Жіноцтво робило складчину з принесеного сиру, вареників, масла, яєць та горілки. Кожному чоловікові чи парубкові, котрий заходив до шинка, молодиці чіпляли колодку, яку готували заздалегідь. За неї хлопці повинні були відкупитися, поставивши могорич медовухою або ж горілкою.

У сучасних реаліях парубки мали б виставлятися медовою горілкою з перцем. Наприклад, Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Вона стала справжньою візитівкою України у світі, а перша неофіційна згадка про медову з перцем з'явилася ще у 18 столітті. Тоді на зустрічі на Поділлі, дипломатам з Росії, Австрії й Османської імперії подали після переговорів місцеву настоянку на меду. Не виключено, що цією настоянкою частувалися наші предки й на Масницю.

Ми пропонуємо дещо осучаснити подачу Nemiroff De Luxe Honey Pepper, приготувавши на її основі алкогольні коктейлі на Масницю. Якщо гуляти, то гучно та зі смаком.

Рецепт приготування міксу з імбирним тоніком

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper

Імбирний тонік

Приготування:

Цей коктейль максимально простий. Рекомендуємо розбавити горілку Nemiroff De Luxe Honey Pepper з імбирним тоніком у пропорції 1: 2.

Рецепт приготування алкогольного коктейлю Blood&Honey

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 мл

Sandora овочевий – 90 мл

Соус Tabasco – 2 краплі

Вустерський соус – 3 краплі

Селера, свіже яблуко, червоний перець, копчена паприка, молотий коріандр, свіжа зелень, молотий часник, сіль та перець, бородинський хліб



Коктейль Blood&Honey готуємо на основі Nemiroff De Luxe Honey Pepper / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю Blood&Honey:

Скибку Бородинського хліба обсмажуємо на сковороді без олії. Потім для приготування Blood&Honey заливаємо її горілкою Nemiroff De Luxe Honey Pepper та настоюємо у холодильнику протягом доби. Це дозволить горілці настоятися на хлібі та подарувати ще цікавіший смак напою.

Горілку проціджуємо за допомогою вафельного рушника або дрібного сита.

Мокрий хліб висушуємо у печі. Дрібнимо на блендері до отримання крихти, якою прикрашатимеш зверху коктейль.

Помісти усі інгредієнти, крім горілки та хлібної крихти, у блендер і збий їх.

Проціди однорідну суміш через вафельний рушник, дрібне сито або марлю у невелику каструльку.

Проварюй на невеликому вогні, але не доводь до кипіння.

З'єднуємо горілку з завареним томатним соком зі спеціями. Зверху прикрашаємо хлібною крихтою. Можна також для декору використати в'ялені томати або ж стебло селери.

Врахуй втрату вологи, тож горілки можеш використати більше.

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Гайда разом з нами святкувати Масницю. Чим гучнішим буде гуляння, тим швидше прийде весна. Шануй свої традиції та не забувай історію!