Як приготувати алкогольний коктейль Blood&Honey: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт алкогольного коктейлю Blood&Honey, варіації популярної у всьому світі "Кривавої Мері".
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти крутий алкогольний коктейль Blood&Honey, приготовлений на основі горілки Nemiroff.
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Цей коктейль – переосмислення легендарної "Кривавої Мері". Його особливість полягає у тому, що сам напій ще пікантніший. Що стосується "Кривавої мері", то ми можемо сміливо назвати її "Сучасною класикою".
Коктейль "Кривава Мері" з'явився завдяки поєднанню слів Bloody Mary, які асоціюються в англійській мові з іменем Марії I Тюдор (1553 – 1558), котра отримала прізвисько Кривавої через розправи над англіканцями.
Коктейль Кривава Мері винайшли на початку минулого століття / Фото Tabasco
Що ж стосується винахідника "Кривавої Мері", то так у світі повелося, що їх відразу кілька. Одні джерела переконують, що першим цей коктейль приготував Джордж Джессель у проміжку між світовими війнами. Ба більше, перша згадка про "Криваву Мері" є в газеті New York Herald Tribune, датованою 2 грудня 1939 року: "Новий антипохмільний напій Джорджа Джесселя, що звернув на себе увагу кореспондентів, і має назву "Кривава Мері": половина томатного соку, половина горілки".
Минуло майже 25 років і Фернанд Петіо, котрий працював з 1934 року у нью-йоркському барі "King Cole" заявив журналістам The New Yorker (номер від 18 липня 1964 року), що саме він винайшов цей коктейль. Ба більше, зробив він це ще у 20-х роках, коли працював барменом у паризькому закладі Harry’s New York Bar.
Гаразд, годі вже про історію напою. Нумо вивчати крутий рецепт і насолоджуватися коктейлем, приготовленим власноруч.
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 50 мл
- Sandora овочевий – 90 мл
- Соус Tabasco – 2 краплі
- Вустерський соус – 3 краплі
- Селера – 1 стебло
- Свіже яблуко – 1 скибка
- Червоний перець – 1 скибка
- Копчена паприка – на кінчику ножа
- Молотий коріандр – на кінчику ножа
- Свіжа зелень – кілька листочків
- Молотий часник – на кінчику ножа
- Сіль та перець – на смак
- Бородинський хліб – 1 скибка
Рецепт приготування коктейлю Blood&Honey
Приготування коктейлю Blood&Honey:
Приготування Blood&Honey – справжнє мистецтво, тож не поспішай і насолоджуйся процесом сповна.
- Скибку Бородинського хліба обсмажуємо на сковороді без олії. Заливаємо горілкою Nemiroff De Luxe та настоюємо у холодильнику протягом доби. Це дозволить горілці настоятися на хлібі та подарувати ще цікавіший смак напою.
- Горілку проціджуємо за допомогою вафельного рушника або дрібного сита.
- Мокрий хліб висушуємо у печі. Дрібнимо на блендері до отримання крихти, якою прикрашатимеш зверху коктейль.
- Помісти усі інгредієнти, крім горілки та хлібної крихти, у блендер і збий їх.
- Проціди однорідну суміш через вафельний рушник, дрібне сито або марлю у невелику каструльку.
- Проварюй на невеликому вогні, але не доводь до кипіння.
- З'єднуємо горілку з завареним томатним соком зі спеціями. Зверху прикрашаємо хлібною крихтою. Можна також для декору використати в'ялені томати або ж стебло селери.
- Насолоджуйся!
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Смакуй Blood&Honey відразу після приготування та проводь весело час у хорошій компанії друзів. І нехай вечір п'ятниці вдасться на всі 100!