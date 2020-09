Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт алкогольного коктейлю Blood&Honey, варіації популярної у всьому світі "Кривавої Мері".

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти крутий алкогольний коктейль Blood&Honey, приготовлений на основі горілки Nemiroff.

Цей коктейль – переосмислення легендарної "Кривавої Мері". Його особливість полягає у тому, що сам напій ще пікантніший. Що стосується "Кривавої мері", то ми можемо сміливо назвати її "Сучасною класикою".

Коктейль "Кривава Мері" з'явився завдяки поєднанню слів Bloody Mary, які асоціюються в англійській мові з іменем Марії I Тюдор (1553 – 1558), котра отримала прізвисько Кривавої через розправи над англіканцями.



Коктейль Кривава Мері винайшли на початку минулого століття / Фото Tabasco

Що ж стосується винахідника "Кривавої Мері", то так у світі повелося, що їх відразу кілька. Одні джерела переконують, що першим цей коктейль приготував Джордж Джессель у проміжку між світовими війнами. Ба більше, перша згадка про "Криваву Мері" є в газеті New York Herald Tribune, датованою 2 грудня 1939 року: "Новий антипохмільний напій Джорджа Джесселя, що звернув на себе увагу кореспондентів, і має назву "Кривава Мері": половина томатного соку, половина горілки".

Минуло майже 25 років і Фернанд Петіо, котрий працював з 1934 року у нью-йоркському барі "King Cole" заявив журналістам The New Yorker (номер від 18 липня 1964 року), що саме він винайшов цей коктейль. Ба більше, зробив він це ще у 20-х роках, коли працював барменом у паризькому закладі Harry’s New York Bar.

Гаразд, годі вже про історію напою. Нумо вивчати крутий рецепт і насолоджуватися коктейлем, приготовленим власноруч.

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 50 мл

Sandora овочевий – 90 мл

Соус Tabasco – 2 краплі

Вустерський соус – 3 краплі

Селера – 1 стебло

Свіже яблуко – 1 скибка

Червоний перець – 1 скибка

Копчена паприка – на кінчику ножа

Молотий коріандр – на кінчику ножа

Свіжа зелень – кілька листочків

Молотий часник – на кінчику ножа

Сіль та перець – на смак

Бородинський хліб – 1 скибка



Рецепт приготування коктейлю Blood&Honey

Приготування коктейлю Blood&Honey:

Приготування Blood&Honey – справжнє мистецтво, тож не поспішай і насолоджуйся процесом сповна.

Скибку Бородинського хліба обсмажуємо на сковороді без олії. Заливаємо горілкою Nemiroff De Luxe та настоюємо у холодильнику протягом доби. Це дозволить горілці настоятися на хлібі та подарувати ще цікавіший смак напою.

Врахуй втрату вологи, тож горілки можеш використати більше.

Горілку проціджуємо за допомогою вафельного рушника або дрібного сита.

Мокрий хліб висушуємо у печі. Дрібнимо на блендері до отримання крихти, якою прикрашатимеш зверху коктейль.

Помісти усі інгредієнти, крім горілки та хлібної крихти, у блендер і збий їх.

Проціди однорідну суміш через вафельний рушник, дрібне сито або марлю у невелику каструльку.

Проварюй на невеликому вогні, але не доводь до кипіння.

З'єднуємо горілку з завареним томатним соком зі спеціями. Зверху прикрашаємо хлібною крихтою. Можна також для декору використати в'ялені томати або ж стебло селери.

Насолоджуйся!

Смакуй Blood&Honey відразу після приготування та проводь весело час у хорошій компанії друзів. І нехай вечір п'ятниці вдасться на всі 100!