Поговоримо про якісний алкоголь, який не б'є у ніс різким запахом, не обпікає піднебіння і стравохід, не змушує боятися похмілля. Сьогодні Men 24 розповідає про горілку, яка завоювала прихильність мільйонів поціновувачів преміального алкоголю як в Україні, так і у світі – медову з перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper.

Українці здавна знають цей напій – колись це була медова настоянка, потім з’явилася "Українська медова з перцем" від Nemiroff. Свого часу вона стала візитівкою бренду. Але ж меж досконалості не існує. От і в цьому випадку в компанії покращили рецептуру, втіленням якої є Nemiroff De Luxe Honey Pepper.

Що ж це за рецепт такий? О, він особливий, оригінальний, а ще – таємний. Але про дещо важливе Men 24 спільно з Nemiroff тобі розповість.

Це цікаво Кошерний алкоголь: що це таке та як його розпізнати – на прикладі горілки

Від настоянки до національного символу: кілька слів про історію

У 1737 році у містечку Немирів в палаці графа Потоцького зібралися європейські дипломати – з Росії, Австрії та Османської імперії. Вони приїхали туди, аби поговорити про закінчення чергової війни, а коли поговорили – сіли вечеряти. Тоді їм подали до столу місцеву настоянку на меду.

Важко сказати достеменно, але схоже на те, що це була перша неофіційна згадка про продукт, який згодом став своєрідним символом української алкогольної галузі. Мовиться, звісно, про медову з перцем.

Що було далі? Невелика винокурня на Вінниччині спершу стала головним постачальником горілки в регіоні, а згодом про горілку з Немирова знали й у країнах Європи – як Східної, так і Західної.

Немирівський винокурний завод щодня випускав 5000 півлітрових пляшок. Щодня! Звісно, це зробило його одним із найбільших експортерів якісного алкоголю ще півтора століття тому.

якісного алкоголю ще півтора століття тому. І вже тоді перевагою над конкурентами була якість зерна, води і, ясна річ, спирту. На державні горілчані заводи у той час постачали дешевий спирт з картоплі, а от завод в Немирові виробляв спирт зерновий – найвищої якості.

Тож і не дивно, що у підсумку авторська горілка Nemiroff з багатим складом стала навіть частиною "закордонного набору" – її українці часто дарують друзям і колегам як національний сувенір.



Nemiroff De Luxe Honey & Pepper / Фото Nemiroff

Особливості Nemiroff De Luxe Honey & Pepper

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – це також історія про мед і перець, але вона – особлива. Особливий смак завдячує все тій же спадщині оригінальних рецептів XVIII століття, однак вдосконалених і доповнених:

Аж 27 трав та спецій в складі.

Утричі більше меду, ніж в традиційній "Українській медовій з перцем".

11 рівнів фільтрації, включно з обробками сріблом та платиною.

Тільки відбірний спирт найвищої якості для усієї лінійки De Luxe.

До того ж на всіх етапах виробництва цієї горілки фахівці здійснюють дегустацію: від відбору купажів водно-спиртової суміші з найкращими смаковими показниками до органолептичної оцінки кожної місткості перед розливом на відповідність заявленій високій якості.

Варто знати Секрети горілки: чому у неї такий смак – частина 1

Такі зусилля не залишились без уваги світових експертів – Nemiroff De Luxe Honey & Pepper відзначена міжнародними нагородами за смак на багатьох конкурсах:

Berlin International Spirits Competition, Germany

London Spirits Competition, United Kingdom

The DBSB Autumn Tasting 2020, United Kingdom

San Francisco World Spirits Competition, USA

Ultimate Spirits Challenge, USA

tasting.com, USA

Bartender Spirits Awards, USA

Продукт настільки неповторний, що навіть отримав звання Vodka of the Year ("Горілка року") на конкурсі London Spirits Competition.



Вибір редакції – медова з перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. / Фото Nemiroff

Мед, перець чилі та буркун лікарський: детальніше про інгредієнти

Серед 27 трав і спецій, що лежать в основі Nemiroff De Luxe Honey Pepper, зупинимось детальніше на кількох складових. А саме – мед, перець чилі та буркун лікарський.

Мед

Про властивості цього продукту та його користь всі ми знаємо ще з дитинства. Це унікальний продукт за своїм смаком, який ще й часто використовується в народі з лікувальною та профілактичною метою.

Доповнимо лише, що для медової з перцем навіть мед проходить ретельний відбір – смак повинен бути насиченим, нектарним, зі злегка терпкуватим присмаком та квітковим ароматом. Колір – яскравим, бурштиновим.



Перець чилі та буркун лікарський / Колаж 24 каналу

Буркун лікарський

Буркун – лугова медоносна трава з особливим ароматом. Це велика дика рослина з жовтуватими суцвіттями. Росте буркун по всій Україні, але найякісніший та найбільш насичений медовим ароматом – у південних регіонах.

Чому його називають лікарським? Чай квіток буркуна у невеликих дозах входять у різні грудні суміші лікарських рослин. Препарати на основі буркуна мають пом'якшувальну, заспокійливу, знеболювальну, протизапальну дію.

Молоде листя та суцвіття навіть додають до вітамінних салатів, супів, приправ чи компотів.

Збирають буркун для настоянки вручну – зрізають верхівки суцвіть. Далі дуже важливо правильно висушити збір. Аби рослина не втратила цінний аромат, її трішки пров'ялюють на сонці, а потім досушують у тіні на повітрі.

Висушений і запакований буркун надходить до цеху підготовлених настоянок Nemiroff. Там його заливають водно-спиртовою сумішшю у спеціальних місткостях, де й тримають, поки не сформується infused, тобто настоянка, витяжка.

До слова Infused проти flavored: яку горілку обрати – настояну чи ароматизовану

Перець чилі

Коли кажуть "перець чилі", то зазвичай мають на увазі висушені плоди тропічного куща Capsicum frutescens. Це червона пряність із яскравим пекучим смаком, яка походить із Латинської Америки, однак вирощують його в різних країнах

До слова, "чилі" з ацтекських мов науатль – це, власне, "червоний". А особливого смаку додає речовина капсаїцин (яскравість залежить від її концентрації), якої немає в інших видах перцю.

Червоний перець має сильний пряний аромат, і смак від пряного до гострого й навіть дуже пекучого.

Червоний перець також і корисний для людського організму. У ньому – багато вітамінів С, А, групи B (здебільшого B6), калію, магнію і заліза. Настоянку з перцю застосовують для апетиту й поліпшення травлення.

До теми Дигестив як складова гастрономічної культури: що це таке та з чим подавати

Ванни з перцевого розчину сприяють кровообігу. А дослідження Cancer Research 2006 року навіть показало ефективність червоного перцю у боротьбі з раковими клітинами.

До слова, це доконаний факт, що 50 грамів випитої горілки чинять зігріваючий ефект на людський організм.



Це від розширення судин і нормалізації кровопостачання внутрішніх органів. Але не варто зловживати! Якщо випити забагато, то організм посилює тепловіддачу й починає охолоджуватися швидше.

Ми дещо розповіли про інгредієнти, а це лише 3 з 27 складників медової з перцем, кожен з яких має не лише свою історію, але й унікальний смак та властивості.