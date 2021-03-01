Масленица – праздник, который наши предки праздновали с незапамятных времен. Он знаменует завершение зимы и быстрый приход весны. Наши предки громко забавлялись, призывая весну и наслаждаясь варениками с творогом и попивая медовуху. Да, именно варениками, а не блинами. Men 24 расскажет тебе историю праздника, а также об традициях.

Масленица – праздник, который известен также как Колодий, Масница, Сыропуст, Сыропустная неделя или Сырное воскресенье. Интересно, что традиционным блюдом этого праздника в Украине были именно вареники с сыром.

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История праздника

Праздник Колодия не имеет определенной даты празднования. Он связано с началом Великого поста, поэтому является "плавающим". Если учитывать, что Пасхальный пост начнется 15 марта, то в этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта.

Масленица – восточнославянский праздник, который берет свое начало еще в глубокой древности. Его праздновали, чтобы попрощаться с холодами и встретить весну. Одна из версий гласит о том, что Масленица связана с прославлением бога солнца Ярила. Если же обратить внимание на его современное празднование, то можно увидеть, что праздник сохранил множество языческих обрядов и традиций, котор ы е веками переходят от наших предков.



На Масленицу провожали зиму и встречали весну / Фото Wikimedia

Интересный факт: это один из немногих нехристианских праздников, вписанных в православн ый календарь. И это при том, что в начале церковь не поощряла таких гуляний и всячески пыталась их запретить. Но она была бессильна против традиций, которым не одна сотня лет.

Традиции праздника

Не зря же Масленица празднуется украинцами сотни лет. Это один из любимых праздников в нашей стране. И тут нечему удивляться, ведь с зимой нужно было прощаться, а весну призывать – громко и весело. Что хорошо умели наши предки. Об этом свидетельствуют интересные и несколько безумные традиции.

Масленица сопровождается не только пением, гуляниями и лакомства всевозможных блюд, но и катанием на санках и сжиганием чучела зимы. Если встречать весну, то так, чтобы она точно не передумала приходить!

Наши предки на этот праздник делали чучело Масленицы. Как правило, это была огромная кукла, сплетенная из соломы. Ее одевали в женскую одежду. Делали это так, как будто перед ними было древнее и священное божество. Почему же сжигали куклу? А потому, что пламя должно б ыло разбудить собой весну, растапливая лед вокруг.



Наши предки делали чучело Масленицы и сжигало его на огне / Фото Wikimedia

Наши предки неделю Масленицы также называли Бабьей или Колодием. В течение этой недели мужчины должны были слушаться свою жену. Они не только не имели права перечить ей, но и выполняли все прихоти и приказы своей второй половинки.

Также неделя Масленицы была своеобразным напоминанием, что остаются считанные дни, чтобы можно было отпраздновать свадьбу перед постом. Если же парень своего шанса не использовал, ему к поясу или руке цепляли колодку (отсюда и одно из названий праздника). Ее можно было снять только при одном условии – откупе. Девушка же, если ей понравился какой-то парень, изготавливала другую "колодку" из атласа, украшенную цветами и бисером. Ее вешали на левую руку или на грудь, чтобы была ближе к сердцу.

Эта традиция, к слову, не имеет аналогов в других странах, что является одним из доказательств уникальности этого праздника в Украине.

На этой неделе, накануне Великого поста, все стремились помириться. Наши предки просили прощения у других, прощали старые обиды. Поэтому не зря Колодия называют праздником "примирения".

Гастрономические традиции на Масленицу

Куда же без вкусных традиций? Наши предки умели не только громко праздновать, но и вкусно угощаться. Но готовили они не блины, как мы привыкли за последние 50 лет, а вареники.

Главным блюдом на Масленицу были вареники. Как правило, готовились они с сыром. Перед подачей щедро смазывали сливочным маслом. Исторические исследования утверждают, что наши предки готовили вареники еще во времена Трипольской культуры. Поэтому это блюдо появилось однозначно задолго до того, как в общем употреблении появились блины.



На Масленицу украинцы традиционно угощались варениками / Фото Pinterest

Сами же вареники были символом новолуния. Он же символизировал женскую энергию.

Также наши предки готовили всевозможные вкусности на основе молочных продуктов. Поэтому на Масленицу угощались сырниками, сырными бабками, клецками. С самого же молока делали ряженку, колотуху, розтирачку и кисель. Все каши в неделю Масленицы тоже готовили исключительно на молоке.

Масленицу праздновали целую неделю и каждый ее день имел свою "именную накличку". В последний день праздничной недели, в воскресенье, молодежь договаривалась встретиться в кабаке, "чтобы поколодковать", после этого, заказав водки, произносила здравицы (тосты) и приветствовала друг друга. Конечно же, все делалось с присущим украинцам доброжелательным чувством юмора.

Родителям, которые не выдали в этом году своих детей, привязывали колодку к левой ноге, а девушкам и парням, как мы уже рассказывали, – к левой руке или поясу. Женщины делало складчину с принесенного сыра, вареников, масла, яиц и водки. Каждому мужчине или парню, который заходил к ши нку , женщины цепляли колодку, какую готовили заранее. Ее ребята должны были откупить, поставив магарыч медовухой или водкой.

В современных реалиях парни должны б ыли б выставляться медовой водкой с перцем. Например, Nemiroff De Luxe Honey Pepper . Она стала настоящей визитной карточкой Украины в мире, а первое неофициальное упоминание о медовой с перцем появилось еще в 18 веке. Тогда на встрече на Подолье, дипломатам из России, Австрии и Османской империи подали после переговоров местную настойку на меду. Не исключено, что этой настойкой угощались наши предки и на Масленицу.

Мы предлагаем несколько осовременить подачу Nemiroff De Luxe Honey Pepper , приготовив на ее основе алкогольные коктейли на Масленицу. Если гулять, то громко и со вкусом.

Рецепт приготовления микса с имбирным тоником

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Медовый перец

Имбирный тоник

Приготовление:

Этот коктейль очень прост. Рекомендуем разбавить водку Nemiroff De Luxe Honey Pepper с имбирным тоником в пропорции 1: 2.

Рецепт приготовления алкогольного коктейля Blood & Honey

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров

Sandora овощной – 90 миллилитров

Соус Tabasco – 2 капли

Вустерский соус – 3 капли

Сельдерей, свежее яблоко, красный перец, копченая паприка, молотый кориандр, свежая зелень, молотый чеснок, соль и перец, бородинский хлеб



Коктейль Blood & Honey готовим на основе Nemiroff De Luxe Honey Pepper / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Blood & Honey :

Кусок Бородинского хлеба обжариваем на сковороде без масла. Затем для приготовления Blood & Honey заливаем его водкой Nemiroff De Luxe Honey Pepper и настаиваем в холодильнике в течение суток. Это позволит водке настояться на хлебе и подарить еще интереснее вкус напитку.

Учти потерю влаги, поэтому водки можешь использовать больше.

Водку процеживаем с помощью вафельного полотенца или мелкого сита.

Мокрый хлеб высушиваем в печи. Измельчаем на блендере до получения крошки, которой украшать сверху коктейль.

Помести все ингредиенты, кроме водки и хлебной крошки, в блендер и взбей их.

Процеди однородную смесь сквозь вафельное полотенце, мелкое сито или марлю в небольшую кастрюльку.

Проваривай на небольшом огне, но не доводи до кипения.

Соединяем водку с заваренным томатным соком со специями. Сверху украшаем хлебной крошкой. Можно для декора использовать вяленые томаты или стебель сельдерея.

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