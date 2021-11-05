Існує така собі цілком звичайна зоряна система, ледь помітна на нічному небі з Землі навіть у середній телескоп. Назва її – V Sagittae (V Sge).

Що ж у ній особливого, окрім того, що вона бінарна (містить 2 зірки)? Річ у тім, що вона може вибухнути – причому за якихось кількадесят років.

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Зоряний бабах

Про систему V Sagittae люди знають небагато. Її, власне, важко знайти в небі навіть за допомогою телескопа. Але впродовж кількох наступних десятиліть її може засмоктати сусідній білий карлик. І тоді – все зміниться.

Унікальність саме цієї системи ще й у тому, що білий карлик, який пожирає бінарну систему, учетверо менший за неї. В усіх інших відомих подібних випадках білий карлик масивніший.

До чого це ми? Точніше, не ми, а фахівці з Університету Луїзіани у США.

А до того, що ця пара небесних аутсайдерів незабаром стане найяскравішою зіркою на Чумацькому Шляху.

Так, яскравішою навіть за Сіріус, який зараз на чільному місці.

який зараз на чільному місці. А, може, яскравішою й за Венеру (це, звісно, не зірка, але на небі має дуже схожий на неї вигляд).



Зоряна система з двома зірками має назву, що логічно, бінарної / Фото wallpapercave

Варто дочекатися

Не назавжди, на якихось років 60, а втім – таки стане. Ця бінарна система та її карлик-сусід поступово стають єдиним цілим, і зрештою їхнє злиття спричинить велетенський вибух.

А станеться це, за прогнозами астронома-фізика Бредлі Шефера, не пізніше 2083 року (за іншими підрахунками – до 2099).

Себто, дехто з нас має всі шанси побачити цей вибух на власні очі!

Варто дочекатися. Астрономи кажуть, що вибух V Sge буде найекстремальнішим видовищем з усіх схожих вибухів, які ми бачили в небі за минулі сотню років.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.