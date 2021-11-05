Существует некая вполне обычная звездная система, едва заметная на ночном небе с Земли даже в средний телескоп. Название ее – V Sagittae (V Sge).

Что же в ней особенного, кроме того, что она бинарная (содержит 2 звезды)? Дело в том, что она может взорваться – причем за каких-то несколько десятков лет.

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Звездный бабах

О системе V Sagittae люди знают немного. Ее, собственно, трудно найти в небе даже с помощью телескопа. Но в течение нескольких следующих десятилетий ее может засосать соседней белый карлик. И тогда – все изменится.

Уникальность именно этой системы еще и в том, что белый карлик, который пожирает бинарную систему, в четыре раза меньше ее. Во всех других известных подобных случаях белый карлик массивнее.

К чему это мы? Точнее, не мы, а специалисты из Университета Луизианы в США.

А к тому, что эта пара небесных аутсайдеров вскоре станет самой яркой звездой на Млечном Пути.

Да, ярче даже Сириуса, который сейчас на первом месте.

который сейчас на первом месте. А, может, ярче и Венеры (это, конечно, не звезда, но на небе очень похоже на нее выглядит).



Звездная система с двумя звездами называется, что логично, бинарной / Фото wallpapercave

Стоит дождаться

Не навсегда, на каких-то лет 60, однако – таки станет. Эта бинарная система и ее карлик-сосед постепенно становятся единым целым, и в конце концов их слияние приведет к гигантскому взрыву.

А произойдет это, по прогнозам астронома-физика Брэдли Шефера, не позднее 2083 года (по другим подсчетам – 2099).

То есть, некоторые из нас имеют все шансы увидеть этот взрыв собственными глазами!

Стоит дождаться. Астрономы говорят, что взрыв V Sge будет самым экстремальным зрелищем из всех подобных взрывов, которые мы видели в небе за прошедшие сто лет.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.