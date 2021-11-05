Що ж у ній особливого, окрім того, що вона бінарна (містить 2 зірки)? Річ у тім, що вона може вибухнути – причому за якихось кількадесят років.

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Зоряний бабах

Про систему V Sagittae люди знають небагато. Її, власне, важко знайти в небі навіть за допомогою телескопа. Але впродовж кількох наступних десятиліть її може засмоктати сусідній білий карлик. І тоді – все зміниться.

Унікальність саме цієї системи ще й у тому, що білий карлик, який пожирає бінарну систему, учетверо менший за неї. В усіх інших відомих подібних випадках білий карлик масивніший.

До чого це ми? Точніше, не ми, а фахівці з Університету Луїзіани у США.

А до того, що ця пара небесних аутсайдерів незабаром стане найяскравішою зіркою на Чумацькому Шляху.

Так, яскравішою навіть за Сіріус, який зараз на чільному місці.

який зараз на чільному місці. А, може, яскравішою й за Венеру (це, звісно, не зірка, але на небі має дуже схожий на неї вигляд).



Зоряна система з двома зірками має назву, що логічно, бінарної / Фото wallpapercave

Варто дочекатися

Не назавжди, на якихось років 60, а втім – таки стане. Ця бінарна система та її карлик-сусід поступово стають єдиним цілим, і зрештою їхнє злиття спричинить велетенський вибух.

А станеться це, за прогнозами астронома-фізика Бредлі Шефера, не пізніше 2083 року (за іншими підрахунками – до 2099).

Себто, дехто з нас має всі шанси побачити цей вибух на власні очі!

Варто дочекатися. Астрономи кажуть, що вибух V Sge буде найекстремальнішим видовищем з усіх схожих вибухів, які ми бачили в небі за минулі сотню років.