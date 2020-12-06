28-річна співачка Майлі Сайрус знялася топлес для обкладинки журналу Rolling Stone. Цим та іншими гарячими кадрами зі знімань вона поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі. Насолоджуйся сміливими фото співачки на Men 24!

Майлі Сайрус відома своїми витівками. Весь світ надовго запам'ятав її кліп "Wrecking Ball", в якому співачка оголеною знімалася на величезній кулі. Не оминула преса увагою також виступи з гігантськими надувними пенісами. Цього разу Men 24 пропонує глянути сміливі кадри 28-річної зірки, зняті для Rolling Stone. На них співачка позує топлес!

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Прихильники співачки приголомшені її сміливістю та епатажністю. Для них Майлі Сайрус – справжня королева. Ми й сперечатися не будемо, залишивши для тебе кілька коментарів фанатів зірки:

"Це неймовірно";

"Справжня королева цього покоління";

"Я готовий до експериментів";

"Люблю тебе, крихітко! Ти – вогонь";

"Ідеальна".

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Майлі Сайрус не лише круто співає, а й надзвичайно круто виглядає. А на сторінці зірки в інстаграмі завжди знайдеться щось цікавеньке, тож підписуйся на неї негайно!