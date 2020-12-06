Певица Майли Сайрус снялась топлес для журнала: горячие фото звезды 18+
28-летняя певица Майли Сайрус снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone. Этим и другими горячими кадрами со съемок она поделилась со своими поклонниками в инстаграме. Наслаждайся смелыми фото певицы на Men 24!
Майли Сайрус известна своими выходками. Весь мир надолго запомнил ее клип "Wrecking Ball", в котором певица обнаженной снималась на огромном шаре. Не обошла пресса вниманием также выступления с гигантскими надувными пенисами. На этот раз Men 24 предлагает взглянуть смелые кадры 28-летней звезды, снятые для Rolling Stone. На них певица позирует топлес!
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Поклонники певицы потрясены ее смелостью и эпатажностью. Для них Майли Сайрус – настоящая королева. Мы и спорить не будем, оставив для тебя несколько комментариев фанатов звезды:
- "Это невероятно";
- "Настоящая королева этого поколения";
- "Я готов к экспериментам";
- "Люблю тебя, крошка, ты – огонь";
- "Идеальная".
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Майли Сайрус не только круто поет, но и чрезвычайно круто выглядит. А на странице звезды в инстаграме всегда найдется что-то интересное. Подписывайся на нее немедленно!
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