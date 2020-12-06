28-летняя певица Майли Сайрус снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone. Этим и другими горячими кадрами со съемок она поделилась со своими поклонниками в инстаграме. Наслаждайся смелыми фото певицы на Men 24!

Майли Сайрус известна своими выходками. Весь мир надолго запомнил ее клип "Wrecking Ball", в котором певица обнаженной снималась на огромном шаре. Не обошла пресса вниманием также выступления с гигантскими надувными пенисами. На этот раз Men 24 предлагает взглянуть смелые кадры 28-летней звезды, снятые для Rolling Stone. На них певица позирует топлес!

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