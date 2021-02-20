Азійці зробили крутий кастомний Yamaha Virago для шеф-кухаря: фото

Мотоцикл Yamaha Virago – приклад байків, які не надто хочуть модернізувати. Але якщо вже за нього взялися майстри своєї справи, японця просто неможливо буде впізнати. Гайда дивитися, як виглядає Yamaha Virago, зроблений для шеф-кухаря.

Цей Yamaha Virago з Малайзії. Він належить шеф-кухареві, котрий кілька років тому потрапив на ньому в аварію. Він прийшов до майстерні, щоб хлопці подарували нове життя байкові. Одне з побажань клієнта: щоб дружина могла сидіти ззаду.

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Азахар і його співзасновник Рейвін традиційно займалися побудовою одномісних байків для гонок. Але через те, що пандемія сильно вдарила по Південно-Східній Азії, вони не могли відмовлятися від будь-якої роботи.

Virago – перший мотоцикл Yamaha у стилі чопера з V-подібним твіном. Він спочатку мав моноамортизаційну підвіску, яку потім поміняли на звичайні подвійні амортизатори. Сама модель 1995 року з 75-градусним V-подібним двоциліндровим двигуном з повітряним охолодженням, потужністю 61 кінська сила.

Цей конкретний байк стояв протягом кількох років. Тому Азахар і Рейвін відремонтували двигун і зуміли знову запустити його. Стандартний повітряний фільтр був пошкоджений у результаті аварії, тому Kerkus взяв те, що він нього залишилося, і створив новий чохол. Потім вони відновили гальма, відремонтували підвіску й опустили вилки на дюйм, щоб вирівняти стійку.

Прийшов час запустити болгарки. Задня рама від верхніх точок кріплення амортизатора нова, з хвостовим оперенням з гострими краями. Вони виконують подвійну функцію: як крило й опора сидіння. Оригінальні амортизатори замінили на елементи Triumph Bonneville, які трохи довші за стандартні.

Як і в оригіналі, нове сидіння має зручне наповнення та сходинки. Тож їздити на байку буде комфортно не лише водієві, а і його пасажиру. У цьому випадку, дружині шеф-кухаря.

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Під сидінням прихований акумуляторний відсік, виготовлений на замовлення поруч з паливною помпою. Останню, до слова, необхідно було перемістити, щоб спеціальна вихлопна труба могла нормально текти від двигуна до задньої частини. Вихлоп виконаний у вигляді прямих труб, але, на щастя, всередині є приховані перегородки, що знижують рівень шуму.

У передній частині є чітко авангардний штрих, з обтічником без лобового скла. Байку цей елемент був необхідний, щоб приховати довжелезні вилки. Обтічник виготовлений зі скловолокна за індивідуальним замовленням. Усе для того, щоб оптимально підігнати його під мотоцикл.

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Kerkus завершує більшість своїх байків чорним і сріблястим кольором. Особливо виграшно він виглядає на двигуні, де необроблений метал був обробленим до стильної сатинової чорної обробки.

Усі фото Kerkus