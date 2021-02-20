Мотоцикл Yamaha Virago – пример байков, которые не слишком хотят модернизировать. Но если уж за него взялись мастера своего дела, японца просто невозможно будет узнать. Айда смотреть, как выглядит Yamaha Virago, сделанный для шеф-повара.

Этот Yamaha Virago из Малайзии. Он принадлежит шеф-повару, который несколько лет назад попал на нем в аварию. Он пришел в мастерскую, чтобы ребята подарили новую жизнь байку. Одно из пожеланий клиента: чтобы жена могла сидеть сзади.

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Азахар и его соучредитель Рэйвин традиционно занимались построением одноместных байков для гонок. Но из-за того, что пандемия сильно ударила по Юго-Восточной Азии, они не могли отказываться от любой работы.

Virago – первый мотоцикл Yamaha в стиле чоппера с V-образным твином. Он сначала имел моноамортизационную подвеску, которую потом поменяли на обычные двойные амортизаторы. Сама модель в 1995 году с 75-градусным V-образным двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, мощностью 61 лошадиная сила.

Этот конкретный байк стоял в течение нескольких лет. Поэтому Азахар и Рэйвин отремонтировали двигатель и сумели снова запустить его. Стандартный воздушный фильтр был поврежден в результате аварии, поэтому Kerkus взял то, что он него осталось, и создал новый чехол. Затем они восстановили тормоза, отремонтировали подвеску и опустили вилки на дюйм, чтобы выровнять стойку.

Пришло время запустить болгарки. Задняя рама от верхних точек крепления амортизатора новая, с хвостовым оперением с острыми краями. Они выполняют двойную функцию: как крыло и опора сиденья. Оригинальные амортизаторы заменили на элементы Triumph Bonneville, которые немного длиннее стандартных.

Как и в оригинале, новое сиденье имеет удобное наполнение и ступеньки. Поэтому ездить на байке будет комфортно не только водителю, но и его пассажиру. В этом случае жене шеф-повара.

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Под сиденьем скрытый аккумуляторный отсек, изготовленный на заказ рядом с топливным насосом. Последний, к слову, необходимо было переместить, чтобы специальная выхлопная труба могла нормально течь от двигателя к задней части. Выхлоп выполнен в виде прямых труб, но, к счастью, внутри есть скрытые перегородки, котор ы е снижают уровень шума.

В передней части четко авангардный штрих, с обтекателем без лобового стекла. Байку этот элемент был необходим, чтобы скрыть длинные вилки. Обтекатель изготовлен из стекловолокна по индивидуальному заказу. Все для того, чтобы оптимально подогнать его под мотоцикл.

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Kerkus завершает большинство своих байков черным и серебристым цветом. Особенно выигрышно он смотрится на двигателе, где необработанный металл был обработанным до стильной сатиновой черной отделки.