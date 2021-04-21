Никто не будет спорить с тем фактом, что японские мотоциклы обожают все. Но как насчет того, чтобы за американский мотоцикл взялись мастера из "страны восходящего солнца"? На этот раз ты будешь иметь возможность увидеть минималистичный Harley, которому более 50 лет.

Этот Harley-Davidson FLH Shovelhead 1970 года выпуска Хидея Тогаши с Hide Motorcycle прекрасно иллюстрирует любовь к минимализму. Клиент Тогаши-сан просто попросил его построить поплавок, а все остальное оставил на усмотрение мастера. Поэтому у него были полностью развязаны руки и возможность творить.

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Вдохновленный байками 1930-х годов, он соединил боббер и грузовые трекинговые реплики, чтобы создать то, что можно описать только как особенность Hidemo.



На новое творение мастера вдохновили мотоциклы 30-х годов прошлого века

Harley-Davidson FLH, также известный как Hydra-Glide, был туристическим мотоциклом с обтекателем, багажниками и комично большим сиденьем. От оригинального мотоцикла сейчас мало что осталось, кроме колес, двигателя и рамы. И то ни одна из этих деталей не осталась нетронутой.



Этот Harley известен, как туристический мотоцикл с комично большим сиденьем

Хидея отредактировал кадр, хотя он скромничает, какие именно части были изменены. Затем он сузил тройки и привил 41-миллиметровую переднюю часть Shovelhead. Вилки изменили, и теперь они имеют пару просверленных крышек. Пара 13,5-дюймовых амортизаторов Progressive поддерживает заднюю часть.

Обод переднего колеса был повторно "обут" на механический барабанный тормоз от BSA с использованием специального набора спиц. Заднее колесо оригинальное, вплоть к гидравлическому барабанному тормозу со стороны звездочки OEM. На обоих концах шины Treadwell Waveway в винтажном стиле: 4,00 × 19" спереди и 5,00 × 16" сзади.



Мотоцикл прошел множество усовершенствований перед тем, как вернуться к владельцу

Хидея взялся за двигатель, увеличив его объем до 1340 кубических сантиметров. Это он сделал с помощью поршней KB Performance, нового кулачка, системы зажигания Dyna S и 1½-дюймового первичного ремня. Карбюратор от S & S Cycle питается от одноразового скоростного стека. В HD также есть потрясающая пара никелированных выхлопных труб ручной сборки.



Объем двигателя увеличили до 1340 кубических сантиметров

Сверху – изготовленный на заказ стальной топливный бак, увенчанный сделанным вручную металлическим "ремнем", в котором также содержится спидометр мотоцикла. Hideya также построил масляный бак с нуля и сформировал новый корпус сиденья и заднее крыло из алюминия. Ателье Cherry разработало обивку соломенного седла с черпаком.



Стальной топливный бак изготовили на заказ

Новый руль Harley изготовленный по индивидуальному заказу, оснащенный ручками Nice Motorcycle и внутренним дросселем. Внимательный взгляд заметит отсутствие рычага сцепления. Это потому, что в этой сборке используется ножное сцепления с настроенным переключателем-самоубийцей, что "сидит" слева от бака.

Впереди – переработанный винтажный фонарь для трактора, а сзади – боковой держатель пластин, обернутый вокруг амортизатора со встроенным задним фонарем Hide Motorcycle.

На этом байке нет ни дюйма, который не был бы модифицирован или изготовлен с нуля. Меньшие детали, такие как педаль кикера, подножки и просверленные монтажные пластины для педали – все индивидуальны. Была учтена каждая деталь – например, то, как сверло на перекладине руля совпадает с ручками.



Множество малых деталей изготовлены на заказ

Не меньшее внимание уделили финальной обработке Harley-Davidson. Топливный бак, масляный бак, крыло и рама были никелированные, с зубчатым рисунком, нанесенным на кузов от Skop Art Works. Такие детали, как крышки двигателя, были отполированы, а такие элементы, как колесные диски и пружина заднего амортизатора, были окрашены в тусклый, почти оловянный цвет.



Большинство частей байка были никелированные, а также на них нанесли зубчатый рисунок

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Это потрясающая запись в портфолио Hide Motorcycle, которая доказывает, что Тогаши-сан находится на вершине своего мастерства. И это блестяще напоминание о том, почему мы так сильно любим неповторимую японскую сцену .