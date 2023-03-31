Немає нічого доброго в тому, щоб бути самому собі ворогом і суддею і проводити занадто багато часу в роздумах, які просто дратують. Як розпізнати цей стан? Це коли думки з'являються в голові нізвідки, без видимого контексту, і наполегливо залишаються в голові, попри зусилля змусити їх замовкнути.

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Ще однією ознакою надмірного мислення є те, що певні думки можуть повторюватися знову і знову, не доходячи до жодного висновку, але провокуючи безліч емоцій. Надмірне мислення втомлює і може ускладнити виконання найпростіших завдань.

Як позбавитися надмірних роздумів

Щоб контролювати думки, на яких людина зациклюється, їй варто щонайменше прислухатися до кількох простих порад.

Визнай, що ти забагато думаєш

Щоб перестати забагато думати, треба зробити перший крок – визнати, що ти справді забагато думаєш. Наприклад, поглянь, як ти приймаєш рішення. Обмірковуєш усі можливості? Постійно сумніваєшся, чи саме це рішення правильне? Намагаєшся бодай якось вибрати між кількома варіантами? Отже, найімовірніше, ти є жертвою надмірних роздумів.



Надмірні роздуми часто заважають, але від них можна позбавитися / Фото freepik

Визнач час для цього

Якщо у тебе є думка, яка вимагає багато уваги, або рішення, яке потрібно прийняти, але ти не зміг його обдумати – домовся з собою про час, щоб все обдумати й дійти до висновку.

Наприклад, можна присвятити певній ідеї, яка тебе турбує, одну годину, протягом якої дозволено думати про неї скільки завгодно. Але по закінченні цієї години ти зобов'язаний (самому собі) відпустити цю думку (або ухвалити остаточне рішення).

Також можна встановити собі денний або тижневий графік, за яким ти можеш втілювати цю потребу свого розуму, але тільки в певний час. Навіть коли думка виникає дуже інтенсивно, ти маєш сказати собі: "Стоп, ми запланували з тобою справи на завтра о 18:00".

Знаходь фактори для відвернення уваги

Думати про те, щоб перестати думати – теж може бути нав'язливою думкою. Отже, у будь-якому випадку треба час від часу відвертати свою увагу на щось, що тобі дійсно подобається.

Наприклад, на прогулянку, телевізор, розмову телефоном, ванну тощо. Важливо, щоб тіло і розум з'єдналися зі стимулом, який дозволить тобі вийти з тривоги.

Ще одна техніка, яка допоможе перестати забагато думати – це усвідомлене дихання, під час якого ти концентруєшся на відчутті свого тіла.



Знайди те, що буде відвертати твою увагу на приємне / Фото freepik

Не думай про те, чого не можеш контролювати

Іноді ми стаємо одержимими чимось, що поза нашим контролем. І це призводить до того, що ми починаємо забагато про це думати – але сенсу в цьому немає, адже реальність не змінити. Ось чому важливо навчитися приймати й відпускати.

Знайди рішення

Якщо ти вже витратив надто багато часу та енергії на якусь думку, спробуй скласти список рішень або змін, які потрібно втілити, щоб відпустити її. Перетворення думки на щось більш практичне допоможе тобі рухатися вперед і не застрягати.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.