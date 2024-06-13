Отже, британцям пощастило. Вони можуть розпочати це футбольне літо з яскравим матчем-відкриттям Євро-2024, в якому Шотландія зіграє з Німеччиною, та дармовою пінтою пива. Гра відбудеться, до слова, 14 червня.

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Британська компанія до Євро-2024 дарує кожному пінту пива

Опитування свідчать, що 61% британських вболівальників пообіцяли непохитну підтримку Англії та Шотландії, незалежно від результатів матчів. А 68% вважають, що великі міжнародні футбольні турніри сприяють зміцненню почуття єдності.

Хорошому настрою людей має сприяти й подарунок від Greene King. Щоб отримати безплатний напій, треба просто зайти до котрогось із пабів мережі – та сказати на барі секретну кодову фразу всього з 4 слів: For Pub and Country.

Це Євро-2024 британці мають нагоду розпочати з дармового пива / Фото prostooleh@freepik

Пропозиція діє у 800 пабах компанії та пивоварних закладах в Англії, Шотландії та Уельсі до початку матчу. Відвідувачі можуть вибирати з-поміж різноманітних пропозицій, серед яких пиво Greene King's Level Head і Flint Eye, а також сидр, інші спиртні та безалкогольні напої.

До слова, майже 6 із 10 місцевих уболівальників вважають Англію та Шотландію двома найнещасливішими футбольними країнами в Європі. Але, кажуть, цього літа в повітрі витає щось таке, що змушує їх думати: "Це може бути саме наш рік!"

Упевнені, українські вболівальники такої ж думки щодо нашої збірної. Наш перший матч, нагадаймо, відбудеться проти збірної Румунії 17 червня.