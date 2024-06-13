Итак, британцам повезло. Они могут начать это футбольное лето с ярким матчем-открытием Евро-2024, в котором Шотландия сыграет с Германией, и дармовой пинтой пива. Игра состоится, к слову, 14 июня.

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Британская компания к Евро-2024 дарит каждому пинту пива

Опросы свидетельствуют, что 61% британских болельщиков пообещали непоколебимую поддержку Англии и Шотландии, независимо от результатов матчей. А 68% считают, что крупные международные футбольные турниры способствуют укреплению чувства единства.

Хорошему настроению людей должен способствовать и подарок от Greene King. Чтобы получить бесплатный напиток, надо просто зайти в любой из пабов сети – и сказать на баре секретную кодовую фразу всего из 4 слов: For Pub and Country.

Это Евро-2024 британцы имеют возможность начать с дармового пива / Фото prostooleh@freepik

Предложение действует в 800 пабах компании и пивоваренных заведениях в Англии, Шотландии и Уэльсе до начала матча. Посетители могут выбирать среди различных предложений, среди которых пиво Greene King's Level Head и Flint Eye, а также сидр, другие спиртные и безалкогольные напитки.

К слову, почти 6 из 10 местных болельщиков считают Англию и Шотландию двумя самыми несчастными футбольными странами в Европе. Но, говорят, этим летом в воздухе витает что-то такое, что заставляет их думать: "Это может быть именно наш год!"

Уверены, украинские болельщики такого же мнения относительно нашей сборной. Наш первый матч, напомним, состоится против сборной Румынии 17 июня.