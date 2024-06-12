Крихітна "дірка в стіні" (hole in the wall, кажуть британці на такі заклади) розташована у лондонському прицентровому районі Пімліко. Так от, за третину пінти пива там просять 19 фунтів.

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Яке пиво називають найдорожчим у Великій Британії та чому

Щоб одразу було зрозуміло: пінта – це трішечки більше за половину літра (0,56), а 19 фунтів стерлінгів – це трішечки менше, ніж тисяча гривень (980, якщо бути точним).

Пиво ж, про яке мовиться, – це Cantillon Iris, ціла пінта його коштує близько 60 фунтів (понад три тисячі гривень у перерахунку за курсом на червень 2024 року), якщо купувати його в The Cask Pub and Kitchen.

Чому ж така висока ціна? Пивні експерти кажуть, це "не звичайне пиво".

Ми не говоримо про середньостатистичне пиво! Iris – це дуже рідкісне пиво, яке вариться раз на рік на пивоварні Cantillon Brewery в Бельгії,

– пояснив виконавчий директор споживчої групи "Кампанія за справжній ель" (CAMRA) Том Стейнер.

До того ж перед розливом у пляшки це пиво витримують упродовж двох років у бочці. Вмістом алкоголю там – 15%, і розливають його в пронумеровані пляшки.

Пиво Cantillon Iris недарма коштує 60 фунтів за пінту / Фото з інстаграму lambic_apostle

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Просто так його майже неможливо дістати – більшість роздрібних торговців розпродають Cantillon Iris, щойно отримують, і часто лише по одній пляшці на клієнта.

Шанувальники вина та віскі охоче заплатять набагато більше за вино чи віскі з таким рідкісним походженням. Тому кумедно бачити, як люди хвилюються через ціну на пиво такої якості та рідкісності,

– зауважив експерт.

Його слова підтримав керівник Pubs Advisory Service Кріс Райт. Він зазначив, що стурбований ціною на пиво в цілому, але "спеціалізоване разове пиво завжди приваблювало", тому його преміальна ціна якраз виправдана.