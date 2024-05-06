Метта Барра, пеніс якого сягає 12,2 дюйма (31 сантиметр), тепер впізнають на вулиці, і люди перешіптуються, коли він проходить повз.

Читай також "Мені 61, але маю тіло 38-річного": чоловік розкрив секрет, як зупинив старіння

Став зіркою завдяки телешоу

Нещодавно 40-річний лондонець змусив глядачів програми "Сьогодні вранці" і ведучих шоу Кет Ділі та Бена Шепарда скрутитися на своїх місцях, коли він розповідав про недоліки такого обдарування.

Тепер Метт розповів, що його поштова скринька щодня наповнюється повідомленнями від жінок, зацікавлених у зустрічі з ним.

Це незвично бачити, що жінки мною захоплюються. Я не відповів жодній з них, бо вважаю, що це недоречно, але я піддався спокусі. Я прийшов на шоу з певною метою, а не для того, щоб знайти собі пару,

– сказав фахівець зі штучного інтелекту.

Він сказав, що багато жінок хочуть зайнятися з ним сексом і "пропонують мені прийти до них додому".

"Мені кілька разів казали: "У мене є хлопець, але я завжди рада тебе бачити", тому що я більший за них", – додав він.

Окрім жінок, він також отримав кілька "непристойних" повідомлень від чоловіків. Метт також отримував запити на фотографії свого члена.

Він сказав, що його стільки разів просили сфотографувати свій ерегований пеніс. І що часто ці люди пропонують сотні фунтів, щоб побачити це.

Я думав про те, щоб зробити це, і про відеозаписи, тому що це хороші гроші. Але я не хочу йти цим шляхом, оскільки це відкриє невідоме майбутнє, про яке я не хочу думати. Деякі повідомлення дуже відверті, в них йдеться про те, що вони хочуть зробити зі мною і моїм пенісом,

– вів він далі.



Чоловік розповів про свій величезний пеніс / Скриншот з мережі

Це не рекордна довжина

Нинішній рекордсмен з найбільшого пеніса у світі – Роберто Есківель Кабрера з Сальтільйо, Мексика, який стверджував, що його пеніс сягає 18,9 дюйма – 48 сантиметрів.

Але лікар-рентгенолог Хесус Пабло Гіл Муро звинуватив його в перебільшенні довжини. Він оглянув пана Кабрера і сказав, що чоловік відмовився зняти всі бинти навколо пеніса і не дозволив лікарю побачити шкіру.

Попереднім рекордсменом був Джона Фалькон з Нью-Йорка. Він відомий тим, що має 13,5-дюймовий (34,2 сантиметра) пеніс, і звинуватив пана Кабрера в шахрайстві.

До Метта ніхто не підходив особисто, але дорогою на роботу на нього було багато поглядів. Він додав, що "бувало, що люди дивно дивилися на мене, а потім шепотіли щось своєму другові. Але до мене ще ніхто не підходив".

Йому було важко виходити з дому, тому що він ніколи не знає, чи не зробить хтось щось непристойне або не скаже. Але поки що він поводиться як зазвичай і приймає себе таким, який я є.

Труднощі, а не радощі

Минулого тижня він розповів про те, що розмір його пеніса спричиняє певні проблеми, в тому числі труднощі під час побачень.

Це складно, тому що це не те, чим можна здивувати людей, тому що це просто відлякує людей. Але, очевидно, (ти не хочеш – Men 24) бути моторошним і підіймати цю тему занадто рано. Тож як почати цю розмову?

– ставить риторичне питання він.

Він додав, що розмір його пеніса одного разу спричинив йому неприємності під час заняття з йоги, коли його попросили піти, оскільки вважали, що він збудився через розмір свого придатка.

"Я був одягнений у дуже мішкувату сорочку і шорти, (але через – Men 24) пози йоги, люди просто неправильно зрозуміли. І так іноді буває, але ви можете одягатися нормально, в мішкуватий одяг, і це не дуже складно", – додав він.

Але це був не найгірший досвід, який він мав. Описуючи ще гіршу ситуацію, Метт розповів, що одного разу він пішов на побачення, під час якого жінка, з якою він зустрічався, мала "прихований мотив".

Метт думав, що це було "звичайне побачення", але виявилося, що жінка запросила його на побачення, оскільки хотіла, щоб він з'явився на її сайті OnlyFans. Вона просто прагнула використати його для заробітку.



Ведучий взяв лінійку, щоб оцінити розміри пеніса Метта / Скриншот з відео

Коли ведучий "This Morning" Бен Шепард запитав Метта, чи не думав він про операцію, щоб зменшити розмір свого пеніса, він пояснив, що, швидше за все, ні.

"Я вивчав це питання – це дуже дорога операція, вона коштує приблизно 15 000 фунтів стерлінгів", – провадив він.

За словами нашого героя, роблять її не дуже часто. Це робиться лише у випадках пухлин і подібних випадках. У випадку нормальної функції це не є поширеною практикою.

Варте уваги Усього одна звичка перед сном здатна зруйнувати стосунки, і секс тут ні до чого

Хай там як, великий пеніс став для Метта покаранням, а не радістю. А його поява на телешоу зробила все можливе, щоб про нього говорили якомога більше людей.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.