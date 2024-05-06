Мэтта Барра, пенис которого достигает 12,2 дюйма (31 сантиметр), теперь узнают на улице, и люди перешептываются, когда он проходит мимо.

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Стал звездой благодаря телешоу

Недавно 40-летний лондонец заставил зрителей программы "Сегодня утром" и ведущих шоу Кэт Дили и Бена Шепарда скрутиться на своих местах, когда он рассказывал о недостатках такого дарования.

Теперь Мэтт рассказал, что его почтовый ящик ежедневно наполняется сообщениями от женщин, заинтересованных во встрече с ним.

Это необычно видеть, что женщины мной восхищаются. Я не ответил ни одной из них, потому что считаю, что это неуместно, но я поддался соблазну. Я пришел на шоу с определенной целью, а не для того, чтобы найти себе пару,

– сказал специалист по искусственному интеллекту.

Он сказал, что многие женщины хотят заняться с ним сексом и "предлагают мне прийти к ним домой".

"Мне несколько раз говорили: "У меня есть парень, но я всегда рада тебя видеть", потому что я больше их", – добавил он.

Кроме женщин, он также получил несколько "непристойных" сообщений от мужчин. Мэтт также получал запросы на фотографии своего члена.

Он сказал, что его столько раз просили сфотографировать свой эрегированный пенис. И что часто эти люди предлагают сотни фунтов, чтобы увидеть это.

Я думал о том, чтобы сделать это, и о видеозаписях, потому что это хорошие деньги. Но я не хочу идти этим путем, поскольку это откроет неизвестное будущее, о котором я не хочу думать. Некоторые сообщения очень откровенные, в них говорится о том, что они хотят сделать со мной и моим пенисом,

– вел он дальше.



Мужчина рассказал о своем огромном пенисе / Скриншот из сети

Это не рекордная длина

Нынешний рекордсмен по самому большому пенису в мире – Роберто Эскивель Кабрера из Сальтильо, Мексика, который утверждал, что его пенис достигает 18,9 дюйма – 48 сантиметров.

Но врач-рентгенолог Хесус Пабло Гил Муро обвинил его в преувеличении длины. Он осмотрел господина Кабрера и сказал, что мужчина отказался снять все бинты вокруг пениса и не позволил врачу увидеть кожу.

Предыдущим рекордсменом был Джона Фалькон из Нью-Йорка. Он известен тем, что имеет 13,5-дюймовый (34,2 сантиметра) пенис, и обвинил мистера Кабрера в мошенничестве.

К Мэтту никто не подходил лично, но по дороге на работу на него было много взглядов. Он добавил, что "бывало, что люди странно смотрели на меня, а потом шептали что-то своему другу. Но ко мне еще никто не подходил".

Ему было трудно выходить из дома, потому что он никогда не знает, не сделает ли кто-то что-то неприличное или не скажет. Но пока что он ведет себя как обычно и принимает себя таким, какой я есть.

Трудности, а не радости

На прошлой неделе он рассказал о том, что размер его пениса вызывает определенные проблемы, в том числе трудности во время свиданий.

Это сложно, потому что это не то, чем можно удивить людей, потому что это просто отпугивает людей. Но, очевидно, (ты не хочешь – Men 24) быть жутким и поднимать эту тему слишком рано. Так как начать этот разговор?

– задает риторический вопрос он.

Он добавил, что размер его пениса однажды доставил ему неприятности во время занятия по йоге, когда его попросили уйти, поскольку считали, что он возбудился из-за размера своего придатка.

"Я был одет в очень мешковатую рубашку и шорты, (но из-за – Men 24) позы йоги, люди просто неправильно поняли. И так иногда бывает, но вы можете одеваться нормально, в мешковатую одежду, и это не очень сложно", – добавил он.

Но это был не худший опыт, который он имел. Описывая еще худшую ситуацию, Мэтт рассказал, что однажды он пошел на свидание, во время которого женщина, с которой он встречался, имела "скрытый мотив".

Мэтт думал, что это было "обычное свидание", но оказалось, что женщина пригласила его на свидание, поскольку хотела, чтобы он появился на ее сайте OnlyFans. Она просто стремилась использовать его для заработка.



Ведущий взял линейку, чтобы оценить размеры пениса Мэтта / Скриншот с видео

Когда ведущий "This Morning" Бен Шепард спросил Мэтта, не думал ли он об операции, чтобы уменьшить размер своего пениса, он объяснил, что, скорее всего, нет.

"Я изучал этот вопрос – это очень дорогая операция, она стоит примерно 15 000 фунтов стерлингов", – продолжал он.

По словам нашего героя, делают ее не очень часто. Это делается только в случаях опухолей и подобных случаях. В случае нормальной функции это не является распространенной практикой.

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Как бы там ни было, большой пенис стал для Мэтта наказанием, а не радостью. А его появление на телешоу сделало все возможное, чтобы о нем говорили как можно больше людей.

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