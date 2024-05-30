Знахідки дещо стурбували вчених. Вони вважають, що людство, попри свій високий рівень розвитку, не готове до нової подібної супербурі.

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Сліди сонячної супербурі

Надзвичайно потужна сонячна буря вдарила нашу планету 9200 років тому, залишивши чи не назавжди шрами на льоду глибоко під Гренландією та Антарктидою.

Дослідження тих стародавніх зразків льоду показало, що цей раніше невідомий шторм є одним з найсильніших вибухів сонячної погоди, будь-коли виявлених.

Якби щось подібне сталося зараз – сучасні комунікаційні системи були б знищені.

Напівжартома – напівсерйозно вчені назвали це теоретичне явище "інтернет-апокаліпсисом".

Вчені занепокоєні

Але чому це відкриття стурбувало вчених? Річ у тім, що давня супербуря сталася не в піковий період сонячної активності, а, навпаки, під час сонячного мінімуму упродовж 11-річного циклу.

Тож вчені остерігаються, що руйнівні сонячні бурі можуть вразити у мить, коли ми найменше їх очікуємо, і що Земля може бути не готова, коли прийде наступна супербуря.

Вкрай важливо проаналізувати, що ці події можуть означати для сучасних технологій і як ми можемо захистити себе,

– звернув увагу співавтор дослідження Раймунд Мушелер із Лундського університету у Швеції.



Сонячна буря 2010 року / Фото NASA

Коли Сонце атакує: що таке сонячна буря

Сонячні бурі виникають, коли лінії магнітного поля в сонячній короні (найвіддаленішій частині сонячної атмосфери) заплутуються, а потім різко повертаються на місце. Це раптове магнітне перез'єднання може вивільнити величезні викиди плазми та магнітного поля, відомі як викиди корональної маси (CME), які ширяють у космосі на сонячному вітрі.

Спалахи CME – явище не рідкісне. Зазвичай вони досягають піку кожні 11 років. Якщо потужний CME проходить над Землею, він може стиснути магнітний щит планети, спричинивши геомагнітну бурю.

Легкі геомагнітні бурі можуть пошкодити супутники, перервати радіопередачі.

А от сильні шторми можуть призвести до масових відключень електроенергії в усьому світі або й назавжди пошкодити електричну інфраструктуру.

Супербуря того ж гатунку, що була 9200 років тому, здатна зруйнувати підводні інтернет-кабелі, що, власне, і призведе до "інтернет-апокаліпсису" на місяці й місяці.