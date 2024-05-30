Находки несколько озаботили ученых. Они считают, что человечество, несмотря на свой высокий уровень развития, не готово к новой подобной супербуре.

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Следы солнечной супербури

Необычайно мощная солнечная буря ударила нашу планету 9200 лет назад, оставив чуть ли не навсегда шрамы на льду глубоко под Гренландией и Антарктидой.

Исследование древних образцов льда показало, что этот ранее неизвестный шторм является одним из сильнейших взрывов солнечной погоды, когда-либо обнаруженных.

Если бы что-нибудь подобное произошло сейчас – современные коммуникационные системы были бы уничтожены.

Полушутя – полусерьезно ученые назвали это теоретическое явление "интернет-апокалипсисом".

Ученые обеспокоены

Но почему это открытие обеспокоило ученых? Дело в том, что давняя супербуря произошла не в пиковый период солнечной активности, а наоборот, во время солнечного минимума в течение 11-летнего цикла.

Поэтому ученые опасаются, что разрушительные солнечные бури могут поразить в мгновение, когда мы меньше всего их ожидаем, и что Земля может быть не готова, когда придет следующая супербуря.

Очень важно проанализировать, что эти события могут означать для современных технологий и как мы можем защитить себя,

– обратил внимание соавтор исследования Раймунд Мушелер из университета Лунда в Швеции.



Солнечная буря 2010 года / Фото NASA

Когда Солнце атакует: что такое солнечная буря

Солнечные бури возникают, когда линии магнитного поля в солнечной короне (самой отдаленной части солнечной атмосферы) запутываются, а затем резко возвращаются на место. Это внезапное магнитное пересоединение может высвободить огромные выбросы плазмы и магнитного поля, известные как выбросы корональной массы (CME), которые разлетаются в космосе на солнечном ветре.

Вспышки CME – явление не редкое. Обычно они достигают пика каждые 11 лет. Если мощный CME проходит над Землей, он может сжать магнитный щит планеты, вызвав геомагнитную бурю.

Легкие геомагнитные бури могут разрушить спутники, прервать радиопередачи.

А вот сильные штормы могут привести к массовым отключениям электроэнергии по всему миру или даже навсегда повредить электрическую инфраструктуру.

Супербуря того же сорта, что была 9200 лет назад, способна разрушить подводные интернет-кабели, что, собственно, и приведет к "интернет-апокалипсису" на месяцы.