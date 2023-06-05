Уролог, тазовый хирург и ютьюб-доктор Рена Малик создает контент. Он призван развеять медицинскую дезинформацию, демистифицировать и дестигматизировать секс как тему для разговора и помочь людям наслаждаться здоровой и полноценной сексуальной жизнью.

Стоит внимания Такого ты еще не пробовал: как приготовить Кровавую Мэри так, чтобы удивить и себя, и друзей

В недавнем видео она разрушает несколько распространенных мифов о клиторе и женском оргазме. Ты получишь новые знания, которые будут однозначно полезны для тебя.

1. Клитор – не маленькая "кнопка"

Слово "клитор" может происходить с древнегреческого, что означает "маленький холм". Но на самом деле клитор – это гораздо больше, чем маленькая, похожая на пуговицу структура, которую можно увидеть. Это головка гораздо большего органа, простирающегося глубоко в таз.

Хотя видимая часть клитора может быть маленькой, это только верхушка айсберга,

– подчеркивает Малик.

2. Вагинальный и клиторальный оргазм – не разные вещи

Второй миф касается женского оргазма и ошибочного представления о том, что вагинальный и клиторальный оргазм – это две разные вещи.

"Влагалище само по себе не богато нервными окончаниями, поэтому женщины часто не получают достаточной стимуляции через влагалище. Подавляющее большинство нервных окончаний расположено у входа во влагалище... поэтому, когда женщины испытывают оргазм от стимуляции внутри влагалища, это происходит потому, что на самом деле стимулируется внутреннее тело клитора, окружающее вагинальный канал, – говорит Малик.

3. Недостаточно просто нажать

В-третьих, клитор – это не волшебная кнопка, которую можно просто нажать, чтобы довести партнершу до оргазма.

Не существует единого способа сделать это для каждого человека. Кое-кто предпочитает более нежные прикосновения, другим нравится давление, третьим – вибрация или оральная стимуляция...

– добавила Малик.

Она рекомендует поговорить со своей партнершей. Тебе нужно понять, какой формат стимуляции работает для нее лучше. Если она сама не знает, то попробуйте разные и дойдите до того, какой будет доставлять максимум удовольствия.



Не всем женщинам нравится одинаковая стимуляция клитора / Фото freepik

4. Можно ли достичь оргазма без клитора

Это уже должно стать очевидным, но четвертый миф заключается в том, что клитор не нужен для достижения оргазма. Неправда. Малик ссылается на исследование, показавшее, что 95% женщин нуждаются в стимуляции клитора для достижения оргазма.

5. Клитор никуда не исчезает

Еще больше удивительным является миф "используй или потеряй". Да-да, есть люди, которые считают, что клитор может чуть ли не выветриться, если женщина не занимается сексом.

"Вы не потеряете клитор, если не занимаетесь сексом. Он не просто исчезает, как не исчезает пенис, если вы не занимаетесь сексом, – говорит Малик.

6. Нервных окончаний не 8 тысяч

В завершение Малик обращается к популярному представлению о том, что клитор имеет 8000 нервных окончаний. Это количество было общепринятым до недавнего времени. Новые исследования, однако, показывают, что клитор имеет "гораздо больше, чем 10 000" нервных окончаний.

Читай также С этим необходимо что-то делать: 5 распространенных страхов мужчин в постели

Надеемся, что ты узнал что-то новое и полезное для себя. Пользуйся этими знаниями, чтобы подарить партнерше максимум удовольствия.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.