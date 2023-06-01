Якщо знати страхи в обличчя, то з ними буде значно легше боротися. Гайда позбуватися невпевненості в ліжку, щоб отримувати і дарувати незабутнє задоволення під час сексу.

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У тебе може бути один страх, а може – відразу кілька. Хай там як, більшість із них не повинні зупиняти тебе на шляху до досягнення задоволення. Пам'ятай, що деякі проблеми не такі вже й проблеми.

1. Невпевненість щодо розміру пеніса

Одним з найпоширеніших сексуальних сумнівів чоловіків є розмір пеніса. Багато хто переживає, що їхній пеніс недостатньо великий, щоб задовольнити партнерку або відповідати суспільним очікуванням.

На жаль, ми часто пов'язуємо розмір пеніса зі своєю сексуальною ефективністю. І це чи не найбільша хиба. Слід розуміти, що розмір члена не визначає сексуального задоволення або майстерності.



Важливий не розмір, а вміння правильно використовувати свій пеніс / Фото wayhomestudio

2. Занепокоєння через сексуальну активність

А ще ми можемо відчувати занепокоєння з приводу сексуальної активності. І це може безпосередньо впливати на нашу здатність досягати або підтримувати ерекцію. В результаті, ти або надто швидко еякулюєш, або просто не можеш подарувати партнерці задоволення.

Тривожність щодо сексуальної активності може бути спровокована різними факторами. Наприклад, стресом, тиском, пов'язаним з роботою, структурою тіла. Відкрите спілкування, застосування релаксаційних технік і звернення за професійною допомогою можуть допомогти усунути цю проблему.

3. Проблеми зі сприйняттям власного тіла

А ще ми можемо боротися з невпевненістю у власному тілі, що може вплинути на сексуальне життя. Занепокоєння щодо ваги, розміру м'язів, випадіння волосся або зовнішнього вигляду може змусити людину відчувати занепокоєння щодо свого тіла. Особливо у випадках, коли ти знімаєш одяг.

У такому випадку дуже класно, якщо твоя партнерка не буде зациклена на шістьох кубиках преса і сприйматиме особливості твого тіла. Пам'ятай, що з більшістю з них можна впоратися. Але і тут слід турбуватися про те, щоб у побудові тіла своєї мрії ти не втратив свою особистість.



Ти можеш переживати стрес через своє тіло / Фото gpointstudio

4. Минулий сексуальний досвід

Недосвідчені чоловіки можуть відчувати невпевненість у своїх сексуальних навичках або брак досвіду у порівнянні зі своїми партнерками. Слід розуміти, що існує певний тиск, який передбачає, що всі чоловіки ледь не з пелюшок повинні мати неабиякі знання у сексі. Але ж це далеко не так.

Утім, все завжди можна виправити. Найкраще, що ти можеш зробити, – бути чесним. Скажи партнерці, що ти хотів би, щоб вона допомогла тобі пізнати її краще та подарувати їй задоволення. Прислухайся до неї, до реакцій її тіла. Це значно краще, ніж просто зазубрити 100500 позицій, які ти можеш ніколи не спробувати.

5. Неможливість задовольнити партнерку

А ще ми можемо турбуватися через свою здатність задовольнити партнерку у сексуальному плані. Воно й не дивно, адже ледь не з кожної праски всі гуру в сексу закликають, що ти просто зобов'язаний довести її до оргазму.

Мало хто говорить про те, що жінки по-різному досягають цього оргазму. Не надто популярною є теза про те, що важливим є сам процес, а зациклення на оргазмі лише все ускладнює. Мовляв, ось доведеш до оргазму, тоді можеш вважатися справжнім гуру у сексі. Але це не зовсім так.

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Що по висновках? По-перше, з цими страхами можна впоратися. По-друге, вони не повинні впливати як на твоє сексуальне, так і звичайне життя. По-третє, не забувай, що секс має приносити задоволення. Це саме те, на чому варто зосереджувати свою увагу. Якщо досягати цієї цілі, то все решта не матиме жодного значення.