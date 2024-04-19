Здалеку здається, що одні просто "мають те, що потрібно" для успіху, тоді як інші хотіли б мати цю унікальну якість зірки, оскільки вони тягнуть ноги крізь життя та щоденну рутину. Але правда полягає в тому, що всі мільйонери, якими ми захоплюємося, десь починали, і, найчастіше, вони починали з самого низу. Тож, теоретично, ми всі маємо рівні шанси.

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Так що ж саме відокремлює той один відсоток мільйонерів, які досягли всього цього самостійно, від нас? За даними фінансового медіасайту Investopedia, насправді є три речі, які це роблять. Сайт вважає, що кожен, хто хоче стати мільйонером, повинен особливо уникати цих трьох речей, оскільки саме через них людям не вдається примножити свої гроші, утримати їх і стати багатими.

1. Віра в те, що тобі більше немає чого вчитися

Якщо ти подивишся на мільярдерів, які, ймовірно, були для тебе прикладом для наслідування – Джеффа Безоса, Білла Гейтса, Уоррена Баффета та інших, – ти також дізнаєшся, наскільки кожен з них цінує читання для саморозвитку, адже воно розширює їхній світогляд і вчить нового.



Успішні люди продовжують навчатися / Фото freepik

Якщо ти вважаєш себе найяскравішою зіркою на небі, ти нічого не досягнеш, тобі здаватиметься, що тобі нікуди рухатися. Це заважає адаптуватися до змін, впроваджувати інновації та пробувати щось нове, що, своєю чергою, сповільнює як професійний, так і особистісний ріст.

2. Інвестування без належного дослідження

Білл Гейтс – великий прихильник інвестицій; саме це він вважає причиною того, що йому вдалося примножити свої статки, попри те, що він вже давно вийшов на пенсію. Але інвестування – це палиця з двома кінцями, яка може як вбити тебе, так і стати причиною гігантського грошового потоку.

Ось чому важливо сто разів подумати, перш ніж інвестувати свої кровно зароблені гроші. Дослідження – це все: чим більше ти знаєш, тим більш обґрунтованим буде твоє рішення. Не поспішай реалізовувати ідею, не провівши попередню роботу, не отримавши якомога більше інформації та не звернувшись за порадою до експертів. Ризики неминучі, але вони повинні бути прораховані, тому що поспішне рішення може означати, що ти втратиш все.



Слід провести ретельне дослідження перед інвестуванням / Фото benzoix

3. Занадто швидко здаватися

Пам'ятай, що Рим будувався не за один день і, мабуть, Amazon теж. Терпіння має вирішальне значення для кожного, хто хоче стати мільйонером. Воно може бути вирішальним фактором між тим, чи є у тебе все необхідне, щоб стати впливовим гравцем, чи ні. Усвідомлення того, що розробка чудової ідеї – і чудового бізнес-плану на її підтримку – потребує часу і зусиль, а ставлення до кожної перешкоди так, ніби вона є кінцем усього, означатиме лише те, що вона врешті-решт стане саме цим: кінцем твоєї, можливо, фантастичної ідеї.

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Білл Гейтс створив Windows у своєму гаражі, а Джефа Безоса постійно критикували за те, що він змінив модель Amazon, але вони не здалися, бо знали, що у них була сильна ідея, і врешті-решт досягли успіху в бізнесі. Май таке переконання і будь наполегливим, якщо твоя ідея справді життєздатна, добре продумана і здатна стати реальністю, якщо ти будеш дотримуватися її досить довго.

Робити помилок на шляху до досягнення успіху – нормально. Головне – не ходити по одних і тих же граблях вічно. Засвоюємо урок і робимо все для того, щоб стати кращою версією себе вчорашнього.