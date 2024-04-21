Его цель – доказать, что может заработать 1 миллион долларов (около 39 727 570 гривен) за 12 месяцев. Давайте разберемся вместе, удалось ли ему достичь желаемого результата.

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Спал сначала на скамейках

В 2020 году, в разгар пандемии Covid-19, Майк Блэк отошел от своего семизначного бизнеса и начал спать на скамейках. Он обнулил свой банковский счет, попрощался с семьей и решил доказать, что сможет "вернуться" за 12 месяцев.

Он принял вызов, который получил название "Возвращение на миллион долларов", чтобы вдохновить других и показать, как можно пройти путь от "ничего до чего-то". Когда он только начинал, Блэк полностью отрезал себя от своей сети и покинул свой дом.

В одном из видео он объяснил, что его первыми шагами были поиски бесплатного места для ночлега в обмен на работу.

Я готов спать на полу, на диване, неважно,

– сказал он.

В конце концов, Блэк связался с незнакомцем через Craigslist, который позволил ему спать в своем фургоне бесплатно.

Это позволило Блэку начать работать над своим возвращением, и его первый шаг был сосредоточен на продаже мебели на Craigslist с целью получения прибыли.

На стороне он также начал выполнять случайные работы, такие как телемаркетинг и доставка.

Одна из лучших вещей для продажи – это столы. Я начал размещать объявления на Craigslist в разделе бесплатных объявлений, выставлять их на Facebook Marketplace и продавать с выгодой для себя,

– рассказал он.

Мужчина выступал в роли посредника, занимаясь всей логистикой между покупателем и продавцом. На второй день Блэк получил 250 долларов прибыли и экономил каждую копейку, питаясь бобами и простыми спагетти.

Блэк решил заработать миллион "с нуля": смотри видео

Взялся за новый бизнес

Следующим этапом плана Блэка было определение того, какой бизнес он хочет начать. Сначала он думал о клининговом бизнесе, но впоследствии решил запустить кофейный бренд, прибыль от которого перечислялась бы на спасение животных.

Но, к сожалению, Блэк потерпел ряд серьезных неудач в своем эксперименте, первая из которых произошла, когда у его отца диагностировали рак четвертой стадии.

Несмотря на попытки бороться и продолжать, Блэк сам начал страдать от проблем со здоровьем, включая два аутоиммунных заболевания и опухоль на бедре, что заставило его страдать от агонии.

Блэк уже был готов поставить точку, когда незнакомец прислал ему сообщение, в котором объяснил, что его проект удержал его от самоубийства. Блэк продолжал работать, внедряя модель подписки для своего растущего бизнеса и заказывая рекламу.

Но когда до конца эксперимента оставалось два месяца, Блэк в конце концов принял решение завершить проект. Признав, что это были "худшие шесть месяцев в его жизни", Блэк сказал, что ему нужно поставить себя на первое место и сосредоточиться на том, что является важным.

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Со всем этим, он заработал 65 тысяч долларов (2 582 292 гривен), что все равно является впечатляющим достижением.

Я официально решил досрочно завершить проект... Я имел дело со многими личными проблемами... мое здоровье ухудшилось до такой степени, что мне нужно начать заботиться о нем. Многое из того, что открылось мне, – это то, что действительно имеет значение: здоровье и благодарность,

– сказал Блэк.

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Возможно, миллионером с "нуля" за 12 месяцев Блэк и не стал, но показал, что достичь успеха возможно. Главное в этом плане – не сдаваться и двигаться вперед.