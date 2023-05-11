Если нет, то есть возможность узнать на Men 24. "Минимальный понедельник" - это новый подход к работе, цель которого – преодолеть выгорание, усталость и даже постоянное желание уволиться "с понедельника".
Также интересно Как хрусталь: эксперты назвали самый чистый алкогольный напиток
В чем суть идеи "минимального понедельника"
Новый подход к работе родился в тиктоке – как способ переосмыслить самый ненавистный день недели, понедельник.
- Идея "минимального понедельника" возникла на волне "тихого увольнения", когда либо человек начинает делать маленькие шаги, чтобы отказаться от работы, либо начальство формирует рабочую атмосферу так, чтобы поощрить работника уволиться. Однако, в отличие от этих тенденций, "минимальные понедельники" обычно не приводят к тому, что работник покидает свой пост.
- Наоборот, цель в том, чтобы работники не испытывали скуки или стресса и ужасной "воскресной хандры" во время размышления о том, что в понедельник придется возвращаться на работу. Цель в том, чтобы люди работали лучше и чувствовали большее желание и мотивацию прийти в офис.
На пути к четырехдневке
Четырехдневная рабочая неделя еще не стала реальностью и, скорее всего, не станет ею для всех, по крайней мере, не в ближайшее время. Но тиктокер Marisa Jo (именно с нее все началось) предложила "минимализировать" понедельник – проще говоря, не пытаться сделать все в этот день.
Напротив – следует прилагать минимальные усилия для выполнения своих обязанностей. Здесь, безусловно, не говорится о том, чтобы поставить галочку, но не выполнить работу. Просто не нужно никуда спешить, испытывать стресс, а сосредоточиться только на важнейших приоритетах.
Запиши себе эти советы – а вдруг именно они помогут разобраться с тяжелыми понедельниками / Фото drobotdean@freepik
Такое отношение, согласно идее, поможет человеку ставить более достижимые цели, не чувствовать, будто он живет под постоянным давлением, и подходить к работе с заземленным настроением. В результате человек не дойдет до конца недели истощенным.
"Воскресные страхи" характерны для очень многих людей. Преодолевать их приходится даже тем, кто очень страстно относится к своей работе. Так что новый "лайфхак" действительно может помочь более эффективно справиться с первым днем рабочей недели.
По меньшей мере, он научит определять важнейшие задачи, лучше управлять своей рабочей нагрузкой и делать начало недели менее напряженным и стрессовым. В свою очередь все это позволит появиться у человека чувству достижения и дополнительной мотивации.
Как ввести в своей жизни "минимальный понедельник"
- Просыпайся рано, не торопись собираться на работу, подготовь вещи так, чтобы не спешить бежать за дверь в страхе опоздать.
- В офисе сразу просмотри свой список дел и придай каждому тот уровень приоритета, которого оно заслуживает, а затем сосредоточься только на наиболее приоритетных.
- Сосредотачивайся на одном пункте в списке за раз, избегай многозадачности. Помни, если ты что-нибудь не закончишь сегодня, у тебя есть еще целая неделя для этого.
- Если же закончил какое-то дело раньше, чем ожидал, переходи к другой задаче – но только если все еще есть время и силы.
- Во время обеденного перерыва позволяй себе прогуляться или понежиться на солнце, чтобы очистить разум. Это поможет тебе восстановить энергию и желание продолжать работу.