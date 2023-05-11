Если нет, то есть возможность узнать на Men 24. "Минимальный понедельник" - это новый подход к работе, цель которого – преодолеть выгорание, усталость и даже постоянное желание уволиться "с понедельника".

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В чем суть идеи "минимального понедельника"

Новый подход к работе родился в тиктоке – как способ переосмыслить самый ненавистный день недели, понедельник.

Идея "минимального понедельника" возникла на волне "тихого увольнения", когда либо человек начинает делать маленькие шаги, чтобы отказаться от работы, либо начальство формирует рабочую атмосферу так, чтобы поощрить работника уволиться. Однако, в отличие от этих тенденций, "минимальные понедельники" обычно не приводят к тому, что работник покидает свой пост.

"минимального понедельника" возникла на волне "тихого увольнения", когда либо человек начинает делать маленькие шаги, чтобы отказаться от работы, либо начальство формирует рабочую атмосферу так, чтобы поощрить работника уволиться. Однако, в отличие от этих тенденций, "минимальные понедельники" обычно не приводят к тому, что работник покидает свой пост. Наоборот, цель в том, чтобы работники не испытывали скуки или стресса и ужасной "воскресной хандры" во время размышления о том, что в понедельник придется возвращаться на работу. Цель в том, чтобы люди работали лучше и чувствовали большее желание и мотивацию прийти в офис.

На пути к четырехдневке

Четырехдневная рабочая неделя еще не стала реальностью и, скорее всего, не станет ею для всех, по крайней мере, не в ближайшее время. Но тиктокер Marisa Jo (именно с нее все началось) предложила "минимализировать" понедельник – проще говоря, не пытаться сделать все в этот день.

Напротив – следует прилагать минимальные усилия для выполнения своих обязанностей. Здесь, безусловно, не говорится о том, чтобы поставить галочку, но не выполнить работу. Просто не нужно никуда спешить, испытывать стресс, а сосредоточиться только на важнейших приоритетах.



Запиши себе эти советы – а вдруг именно они помогут разобраться с тяжелыми понедельниками / Фото drobotdean@freepik

Такое отношение, согласно идее, поможет человеку ставить более достижимые цели, не чувствовать, будто он живет под постоянным давлением, и подходить к работе с заземленным настроением. В результате человек не дойдет до конца недели истощенным.

"Воскресные страхи" характерны для очень многих людей. Преодолевать их приходится даже тем, кто очень страстно относится к своей работе. Так что новый "лайфхак" действительно может помочь более эффективно справиться с первым днем рабочей недели.

По меньшей мере, он научит определять важнейшие задачи, лучше управлять своей рабочей нагрузкой и делать начало недели менее напряженным и стрессовым. В свою очередь все это позволит появиться у человека чувству достижения и дополнительной мотивации.

Как ввести в своей жизни "минимальный понедельник"