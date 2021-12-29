На этот раз красавица опубликовала в сети серию соблазнительных фотографий. На них Алессия Спагнуло позирует в эротическом нижнем белье. А сделаны кадры, что и логично, на кровати.

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Фотографии обладательницы титула Мисс Италия очень понравились не только нам, но и подписчикам красавицы. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Вау, сексуальная и обаятельная";

"Ты – моя самая заветная мечта";

"Какая же ты красивая, и насколько красиво твое тело";

"Чрезвычайная красавица";

"Твоя красота не знает границ";

"Самая обаятельная женщина на Земле";

"Фантастическая женщина";

"Ты завораживаешь каждого, кто увидит твои фотографии";

"Волшебная принцесса";

"Я влюблен в тебя".



Горячие фото Алессии Спагнуло взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Спагнуло



Горячие фото Алессии Спагнуло взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Спагнуло

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