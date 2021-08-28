На спокусливому фото Катаріна Мазепа позує у чорній спідній білизні. Підкреслює образ моделі аксесуар, який ми не можемо правильно назвати. Та й це не надто важливо, адже максимум уваги до себе приковують вигини красуні.

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"Іноді я зникаю. Це діло моє", – написала вона, натякаючи на те, що може часом відпочивати від мережі.

Гарячий образ Катаріни Мазепи припав до душі її підписникам. Про це свідчить шалена кількість коментарів, які вони залишили під цим постом:

"Чарівна леді";

"Мила, ти маєш закоханий вигляд";

"Справжня супермодель";

"Надзвичайно бездоганна";

"Приголомшливе фото";

"Вау, ти неймовірно приваблива";

"Дуже сексуальна крихітка";

"Найгарячіша дівчина на землі";

"Розкішна лялечка".



Катаріна Мазепа у спідній білизні позбавила підписників спокою / Фото з інстаграму Мазепи

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