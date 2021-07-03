На ефектному фото зірка "ВІА Гри" позує у яскравому пляжному костюмі. Але найбільше уваги привертає саме топ, який виграшно підкреслює спокусливі форми співачки. Не дивно, що світлина набрала не одну тисячу лайків, а також безліч коментарів від її підписників.
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Міша Романова показала розкішну фігуру у купальнику
"Проводжаю поглядом перший місяць літа", – написала співачка під фото.
Але ми б на її місці дуже не засмучувалися, адже попереду ще цілий липень і серпень. Тож потрібно витиснути з цих місяців максимум. А поки рекомендуємо насолодитися порцією спокуси від Міші Романової, а також долучитися до її армії підписників, які уже залишили багацько коментарів під постом зірки:
- "Надзвичайно сексуальна";
- "Яка крута";
- "Дівчина-мрія кожного чоловіка";
- "Ти приголомшлива";
- "Ідеал моди";
- "Чудові груди".
Міша Романова однозначно заслуговує на твою увагу. Тож гайда підписуватися на колишню зірку "ВІА Гри". На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно!
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