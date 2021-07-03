На эффектном фото звезда "ВИА Гры" позирует в ярком пляжном костюме. Но больше всего внимания привлекает именно топ, который выигрышно подчеркивает соблазнительные формы певицы. Неудивительно, что фотография набрала не одну тысячу лайков, а также множество комментариев от ее подписчиков.

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Миша Романова показала роскошную фигуру в купальнике

"Провожает взглядом первый месяц лета", – написала певица под фото.

Но мы бы на ее месте очень не расстраивались, ведь впереди еще целый июль и август. Поэтому нужно выжать из этих месяцев максимум. А пока рекомендуем насладиться порцией соблазна от Миши Романовой, а также присоединиться к ее армии подписчиков, которые уже оставили множество комментариев под постом звезды:

"Чрезвычайно сексуальная";

"Какая крутая";

"Девушка-мечта каждого мужчины";

"Ты потрясающая";

"Идеал моды";

"Замечательная грудь".

Миша Романова однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому айда подписываться на бывшую звезду "ВИА Гры". На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко!