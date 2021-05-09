Не только зарубежные звезды могут выкладывать на своих инстаграмах откровенные фото. Наши красавицы тоже стараются не отставать от своих заморских коллег. Вот, например, Миша Романова. Она опубликовала горячее фото с отдыха в Турции, которое мгновенно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся!

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Так выглядят идеальные майские праздники. И никаких забот!,

– написала Романова под постом.

Подписчикам Миши Романовой безумно понравилось ее горячее фото. Они не только оставили множество лайков под постом певицы, но и буквально засыпали ее комментариями. Лови несколько лучших:

"Все турки твои";

"Ух, секси";

"Это вообще законно быть такой красивой?";

"Афродита";

"Богиня";

"Невероятно шикарная";

"Держите меня";

"Вау, какая фигура";

"Эротически";

"Хочу быть канатом";

"Очень хорошая и сексуальная девушка".

Подписываемся под каждым словом подписчиков Миши Романовой. Ее роскошной фигурой можно любоваться вечно. Поэтому настоятельно рекомендуем подписаться на бывшую участницу "ВИА Гры", чтобы не пропустить свеженькую порцию горяченького от звезды!