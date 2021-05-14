Откровенное фото Мишель Андраде выложила не просто так. С его помощью певица решила приковать внимание своих подписчиков к музыкальной премьере, которая ожидает их 14 мая. Заинтриговала красавица хорошенько, должны признать.

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Уже завтра вы услышите, как "Échale" звучит на украинском языке. Когда мы выпускали украинскую песню "Не знаю", то не ожидали, что она станет одним из самых ротируемых хитов! Надеюсь, что "Échale" станет хитом вашего лета!,

– написала она под постом.

Подписчикам Мишель Андраде безумно понравилась новость. Поэтому они были максимально щедрыми на теплые слова, связанные с очередной украиноязычной песней от красавицы:

"Конечно же, будет хитом";

"Какая фотка! Какая красота";

"Сексуальная";

"Ооо, с нетерпением ожидаю украинскую версию";

"Вау, крошка";

"Отличные ягодицы";

"Очень сильно тебя люблю";

"Ты – жара";

"Ожидаем, это будет бомба!".

Подпишись на Мишель Андраде. Тебе однозначно понравятся фото, которые сексуальная певица регулярно выкладывает на своей странице. А еще мы рекомендуем дождаться премьеры ее нового украиноязычного трека. Гарантируем, что это будет очередной хит!