Вікторія Любухіна – розкішна українка, котра ось уже кілька років будує успішну кар'єру у США. Красуня знімається в кіно, рекламі, з'являється на подіумах. А нещодавно вона виграла на конкурсі Місіс Всесвіт 2020. Дивися гарячі фото Вікторії Любухіної на Men 24!

33-річна Вікторія Любухіна вражає своєю красою. Тож немає нічого дивного, що цьогоріч вона стала володаркою титулу Місіс Всесвіт. Вона настільки розкішна, що ми просто не могли оминути її увагою. Дивися гарячі фото Вікторії Любухіної на Men 24!

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Вікторія Любухіна

Профіль : viki_liub

: viki_liub Вік : 33 роки

: 33 роки Зріст : 172 см

: 172 см Країна : Україна

: Україна Кількість підписників: 77 тисяч

Новий рік варто починати з хороших новин! Дуже рада повідомити, що у кінці грудня завоювала 1 місце на конкурсі Місіс Всесвіт 2020! Дякую за вашу підтримку та мотивацію, без цього нічого б не вийшло!,

– написала Вікторія Любухіна в мережі.

Гарячі фото Вікторії Любухіної

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33-річна модель Вікторія Любухіна надзвичайно красива та спокуслива. Тож ми за хорошою традицією рекомендуємо підписатися на неї. Тобі однозначно сподобаються фотографії, якими вона ділиться зі своїми підписниками в мережі.