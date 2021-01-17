Розкішна 42-річна актриса Зої Салдана неабияк розбурхала своїх підписників цього разу. Зірка "Вартових галактики" знялася топлес. Насолоджуйся порцією краси від Ґамори на Men 24.

Новий пост Зої Салдани, який вона виклала на своєму інстаграмі, неабияк шокував підписників актриси. На ньому 42-річна зірка "Вартових галактики" позує топлес, хизуючись своїм ідеальним тілом. Гаряче фото красуні дивися на Men 24!

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На сміливій світлині Зої Салдана позує топлес, грайливо прикриваючи руками груди. З одягу на ній можна побачити хіба джинси з заниженою талією. Фотограф підібрав такий ракурс, що неозброєним оком можна зауважити ще й той факт, що актриса оголила не лише бюст, а й сідниці.



Зої Салдана оголила груди для нової зйомки / Фото з інстаграму Салдани

Тож ми не подивовані, що прихильники Зої Салдани буквально засипали її коментарями. Їм припала до душі неймовірна фігура актриси, а також грайливість, з якою вона себе подає:

"Ви – легенда на землі";

"Королева";

"Природна краса";

"Досконалість";

"Я хочу це тіло";

"Я люблю тебе дуже сильно";

"Сьогодні погода була теплою, але ти зробила її спекотною";

"Надзвичайно приваблива! Ґаморо, я закоханий".

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Ми теж у захваті від Зої Салдани. Вона виглядає приголомшливо, тож не полінуйся підписатися на неї, а також поставити лайк під її постом в інстаграмі.