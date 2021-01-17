Виктория Любухина – роскошная украинка, которая вот уже несколько лет строит успешную карьеру в США. Красавица снимается в кино, рекламе, появляется на подиумах. А недавно она выиграла на конкурсе Миссис Вселенная 2020. Смотри горячие фото Виктории Любухиной на Men 24!

33-летняя Виктория Любухина поражает своей красотой. Поэтому нет ничего удивительного, что в этом году она стала обладательницей титула Миссис Вселенная. Она настолько роскошная, что мы просто не могли обойти ее вниманием. Смотри горячие фото Виктории Любухиной на Men 24 !

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Виктория Любухина

Профиль : viki_liub

Возраст : 33 лет

Рост : 172 см

Страна : Украина

Количество подписчиков : 77 тысяч

Новый год следует начинать с хороших новостей! Очень рада сообщить, что в конце декабря завоевала 1 место на конкурсе Миссис Вселенная 2020! Спасибо за вашу поддержку и мотивацию, без этого ничего бы не получилось!,

– написала Виктория Любухина в сети.

Горячие фото Виктории Любухиной

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