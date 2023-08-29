Чандраян-3: стародавні слова на санскриті та що вони означають

Індія в захваті продовжує святкувати успіх – відбулася історична посадка космічного апарату біля південного полюса Місяця. Попри все інше, ця подія пролила світло на одну з найдавніших мов світу – санскрит.

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Санскрит походить з індуїзму та є мовою, якою названо багато компонентів місії Чандраян-3. Зокрема:

Космічний апарат Чандраян-3 на санскриті – це "місячний корабель" (чандра – Місяць, ян – транспортний засіб.

Праг'ян – шестиколісний місяцехід, який зараз рухається по Місяцю для аналізу ґрунту, з санскриту означає "мудрість".

Назва посадкового модуля, Вікрам, також є санскритською та означає "доблесть".

Індійська література, написана санскритом, надзвичайно багата за своєю оригінальною та філософською формою. Вона також є ідеальною для передачі наукових думок і процесів,

– заявив голова Індійської організації космічних досліджень (ISRO) Срідхара Соманат.

Також на санскриті названий ракетний двигун на рідкому паливі Вікас (означає "прогрес"), який використовувався для живлення основного ступеня триступеневої ракети, яка доставила космічний апарат Chandrayaan-3 на орбіту Місяця.



Індійський космічний апарат для вивчення Сонця Aditya-L1 / Фото ISRO

Чандраян-3, звісно, не єдина індійська місія, багата на компоненти, названі на санскриті.

Стародавньою мовою назвали й перший орбітальний апарат Мангальян, запущений у 2013, що успішно вивчав марсіанську поверхню й атмосферу з орбіти.

А вже на початку вересня Індія запустить свою першу місію з вивчення Сонця – Адітья-L1 (з санскриту – "бог-сонце"). На черзі також програма польотів людини в космос Гаганьян ("небесний корабель"), яка має на меті запуск щонайменше трьох астронавтів на низьку навколоземну орбіту не раніше 2025 року.

Під час перших випробувальних польотів без екіпажу в космос запустять гуманоїдного робота Вьоммітра ("космічний друг" із санскриту). У нього немає ніг, але є роботизовані руки, голос та обличчя, схоже на людське.

Отже, Індія впевнено закріплює своє коріння в освоєнні космосу. А санскрит, мова, яка різко занепала після ХІІІ століття, здається, знову опиняється в центрі уваги.