Чандраян-3: древние слова на санскрите и что они означают

Индия в восторге продолжает праздновать успех – произошла историческая посадка космического аппарата у южного полюса Луны. Вместе со всем остальным, это событие пролило свет на один из древнейших языков мира – санскрит.

Также интересно Сила дизайна: как внешний вид влияет на покупателя и его решение

Санскрит происходит из индуизма и является языком, с помощью которого названы много компонентов миссии Чандраян-3. В частности:

Космический аппарат Чандраян-3 на санскрите – это "лунный корабль" (чандра – Луна, ян – транспортное средство).

Прагьян – шестиколесный луноход, который сейчас движется по Луне для анализа почвы, с санскрита означает "мудрость".

Название посадочного модуля, Викрам, также является санскритским и означает "доблесть".

Индийская литература, написанная санскритом, чрезвычайно богата своей оригинальной и философской формой. Она также идеальна для передачи научных мыслей и процессов,

– заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Сридхара Соманат.

Также на санскрите назван ракетный двигатель на жидком топливе Викас (означает "прогресс"), который использовался для питания основной ступени трехступенчатой ракеты, доставившей космический аппарат Chandrayaan-3 на лунную орбиту.



Индийский космический аппарат для изучения Солнца Aditya-L1 / Фото ISRO

Чандраян-3, конечно, не единственная индийская миссия, богатая компонентами, названными на санскрите.

На древнем языке назвали и первый орбитальный аппарат Мангальян, запущенный в 2013, успешно изучавший марсианскую поверхность и атмосферу с орбиты.

А уже в начале сентября Индия запустит свою первую миссию по изучению Солнца – Адитья-L1 (с санскрита – "бог-солнце"). На очереди также программа полетов человека в космос Гаганьян ("небесный корабль"), целью которой является запуск по меньшей мере трех астронавтов на низкую околоземную орбиту не ранее 2025 года.

Во время первых испытательных полетов без экипажа в космос запустят гуманоидную работу Вьоммитра ("космический друг" с санскрита). У него нет ног, но есть роботизированные руки, голос и лицо, похожее на человеческое.

Итак, Индия уверенно закрепляет свои корни в освоении космоса. А санскрит, язык, который резко пришел в упадок после XIII века, кажется, снова оказывается в центре внимания.