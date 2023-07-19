Шпион в исполнении Тома Круза появился в кинематографе 27 лет назад. И за это время мы видели, как он раскрывает заговоры, борется с террористами, внедряет шпионов в свою организацию, теряет друзей и выполняет самые экстремальные трюки (например, залезает на здания снаружи или прыгает с оврагов на мотоцикле). Но мы также видели, как он усовершенствует свой стиль и выполняет свои миссии в элегантном и неподвластном времени образе.

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Как и Джеймс Бонд, Итан Хант знает, что для того, чтобы приблизиться к своим целям (которые часто являются влиятельными преступниками), он должен выглядеть определенным образом, чтобы проникнуть в их мир, не вызывая подозрений и доказывая, что он может вписаться в него. .

Вот почему мы видим его в костюмах-тройках, причудливых аксессуарах и тактических образах с классическими элементами, работающих не только для шпиона в поле. И да, у него есть некоторые элементы стиля Old Money – спокойной роскоши. В этот раз попытаемся разобрать его стиль и основы.

1. Идеальный костюм

Костюм – не самая удобная вещь для погони или прыжков со скалы на движущийся поезд. Но он идеально подходит для тех случаев, когда Итану Ханту требуется более влиятельный и элегантный вид, например, когда он проникает на вечеринку к торговцу оружием.



Позаботься о том, чтобы в гардеробе был костюм / Фото IMDb

И костюмы Ханта не сравнятся с костюмом-тройкой (пиджак, брюки и жилет), который помогает ему выглядеть уверенно, авторитетно и одновременно выдавать себя за бизнесмена-миллионера, чтобы никто не заподозрил его подлинную личность.

2. Хорошая пара джинсов

Даже лучшие киношпионы знают, как важно найти правильную пару джинсов, которые идеально сидят на тебе и отвечают твоим потребностям. В случае с Хантом он выбирает пару классического кроя темно-синего цвета, который считается более "стильным", чем джинсы более светлых тонов.

Это создает слегка монохромный эффект для всего образа. А еще с учетом того, что это классическая пара, ее можно носить по-разному, в том числе с пиджаком и мокасинами для более профессионального вида.

3. Кожаная куртка

Том Круз носил кожаную куртку во многих своих фильмах (включая "Top Gun"), и "Миссия невыполнима" не стала исключением.



Кожаная куртка сделает твой образ стильным / Фото IMDb

На самом деле Хант носит кожаную куртку во время съемок в Венеции как часть повседневного, грубого образа, который остается классическим и вневременным. Этот образ говорит о том, что он не просто турист, а человек, знающий, как одеваться безупречно в любое время, и что есть несколько элементов, которые могут поднять любой образ.

4. Великолепная футболка

Никто не может носить рубашки каждый день, потому поиск идеальной футболки может стать необходимостью. Независимо от того, для повседневных образов, тренировок или просто для того, чтобы сидеть дома, ничего не делая.

Чтобы найти идеальный вариант, нужно учитывать воротник, длину, рукава и ширину, чтобы все хорошо облегало тело и позволяло создать великолепный силуэт и сделать все чуть более нарядным.

5. Водолазка

От Стива Джобса до Итана Ханта водолазка – одна из тех классических вещей, которые помогают создать интеллектуальный, умный и изысканный образ. Независимо от того, носишь ли ты ее с джинсами или с блейзером и классическими брюками, это основной элемент стиля Лиги Плюща, который, вероятно, никогда не выйдет из моды.



Водолазка как для повседневной носки, так и под классику / Фото IMDb

Хант носит его в легкой, приталенной версии, что делает его идеальным вариантом для ношения под пиджаком или блейзером, если это необходимо.

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Если хочешь быть стильным – учись у Итана Ханта. Как видишь, нет ничего сверхсложного. Для начала, можешь подобрать себе крутой костюм, а также позаботиться о стильной водолазке.