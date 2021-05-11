Чад і Емі Кемпелени роками боролися з безпліддям і втратою вагітності. Тож вони почали думати, що у них ніколи не буде великої родини, про яку вони мріяли. Аж раптом їм таки вдалося завагітніти й народити цілу зіркову п'ятірку: Лінкольна, Грейсона, Престона, Ноеля та Габріеллу. І саме дітлахи допомогли своєму татусеві потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

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"Одне з моїх занять, коли вони лягають спати, – це пробіжка. Біг – це моя справа, це мій антидепресант, це моє хороше самопочуття, це моє свято. Кожну емоцію я поєдную з бігом... Коли у нас з'явилася п'ятірня, я дійсно чекав, коли буду бігати з ними усіма одночасно", – розповідає Чад.

Однак незабаром після того, як він вийшов на прогулянку з коляскою, в яку помістилися б усі п'ятеро немовлят, Чад почав думати про те, щоб кинути собі виклик, частиною якого могли б стати його діти.

"У якийсь момент, незадовго до їхнього першого дня народження, я вирішив, що хочу зробити що-небудь, щоб відсвяткувати, наскільки далеко ми просунулися, щоб стати цією сім'єю", – додав він.

Тож у нього виникла ідея завершити повний марафон з дітьми у колясці. Водночас він замислився над встановленням світового рекорду Гіннеса.

Отже, у 2019 році Чад посадив Габріеллу, Грейсона, Лінкольна, Ноель та Престона у свою коляску на стартовій лінії марафону Модесто в Каліфорнії. Свій пробіг він завершив за 4 години 42 хвилини і 49 секунд. Він не лише пробіг марафон, а й встановив рекорд найшвидшого відомого часу при русі п'ятимісної дитячої коляски.

Дивися, як Чад Кемпелен пробіг марафон з п'ятірнею:

"Зазвичай я бігав сам до фінішу. Але тепер ми бігли до нього. І я подумав, що не хочу, щоб цей момент закінчувався. Я хочу, щоб діти знали, що все можливо. Подібні дії з дітьми – це те, на що я сподівався, як батько", – підкреслив Чад.

Повір, немає абсолютно нічого неможливого. Якщо у тебе є непереборне бажання, то тебе ніщо не зупинить. Тож кидай собі виклики та ставай кращою версією себе вчорашнього!

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