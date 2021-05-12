Сначала Уилсон готовит Терри, оценивая его гибкость и мобильность. Для этого он просит бодибилдера выполнить шпагат. Райан почти доходит до пола, зарабатывая оценку "6 из 10" от Уилсона. Терри говорит, что после видео он будет продолжать оттачивать свои шпагаты.

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"Вот как это захватывает вас. Гимнастика берет вас за горло, и все. И вы уже хотите стать одержимыми этим", – отмечает гимнаст.

Между упражнениями Уилсон и Терри обсуждают определенные сходства между гимнастикой и бодибилдингом и то, как чувство соревнования подпитывает их обоих, чтобы улучшить свои навыки.

"Твои созданы для повышения производительности, мои – для того, чтобы просто любоваться ими", – говорит Терри об их мышцах.

Смотри, как бодибилдер Райан Терри выполнял упражнения для олимпийских гимнастов:

А теперь к самому интересному. Терри делает все возможное, выполняя серию простых движений, которые охватывают подъем по канату, перекаты вперед и брусья, но пропуская высокую перекладину. Бодибилдер завершает всю последовательность чуть больше, чем за минуту и ему удается достичь нижней планки.

Затем они проходят еще одну серию стоек на руках и сальто, кульминацией которой является попытка Вильсона бежать на скорость, какую он выиграл. Как и следовало ожидать, олимпийский гимнаст сумел выполнить все упражнения за считанные секунды.

Но Райан Терри на собственном примере показал, что все возможно. И не нужно считать, что бодибилдеры абсолютно неуклюжи. Возможно, им и нужно больше времени, но почти со всеми задачами они справляются. Главное – очень сильно захотеть!