Наш герой щодня виконує одне і те ж: стрибає зі скакалкою протягом 30 хвилин. І якщо у перший день йому вдається безперервно виконувати цю вправу протягом 1 хвилини, то до кінця місяця його результат суттєво змінюється.

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Як 30 хвилин стрибків зі скакалкою протягом місяця змінюють твоє тіло

"Навіть з професійною скакалкою я все ще можу стрибати лише 3 хвилини, перш ніж виснажитися. Тож з великою кількістю перерв я пробиваюся через своє перше 30-хвилинне тренування", – зауважує він.

Однак чим далі Джонс бере участь у тренуванні, тим повільнішими стають його рухи, і тим довшими є перерви між раундами.

"Це надирає мені дупу. Мені дійсно здається, що це найдовші 30 хвилин у моєму житті", – зізнається наш герой.

З кожним днем виклик здається йому вже не таким і легким. У перший тиждень на нього очікують втома, посилення болю у м'язах. Тож він починає шукати відповіді на питання, чи почуватиметься він краще коли-небудь. Ми вже мовчимо про те, що він постійно лупить себе скакалкою.

"Ця скакалка хоче мене вбити!", – жартома додає Джонс.

Кем звертається за порадою до Дена Вітмера, одного з хлопців зі скакалкою, який викладає ролики на ютубі. Його цікавить, як він може покращити свою техніку, в надії, що це призведе до поліпшення його результатів на тренуваннях.

Що ж порадив йому Ден Вітмер:

Ваші п'яти ніколи не повинні торкатися землі.

Коліна повинні бути дещо зігнутими.

Під час стрибка ви повинні тримати лікті збоку.

Плечі повинні бути зігнуті.

Він додає, що варто тримати голову вгорі та дивитися вперед. Це дозволить правильно триматися під час стрибків.

Дивися на відео, як місяць стрибків зі скакалкою вплинув на Кема Джонса:

Дотримуючись цих порад, Кем починає показувати прогрес, і до кінця місячного випробування він виявляє:

що схуд майже на 1,5 кілограма, а його процентний вміст жиру в організмі впав на 0,3 відсотка.

Чим більше я тренуюся, тим більше я отримую задоволення від тренувань, і я дійсно можу підштовхнути себе. Я помітив поліпшення у швидкості моїх ніг, в координації, в кардіо, я відчуваю себе сильнішим... Найбільше я схвильований тим, що відкрив для себе нову форму вправ, яку я дійсно люблю,

– додав він.

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Стрибки зі скакалкою не лише сподобалися Кемові Джонсу, а й позитивно вплинули на його фізичну форму. Тож ми і тобі рекомендуємо спробувати цю вправу. Цілком імовірно вона стане однією з твоїх найулюбленіших.