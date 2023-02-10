У новому дослідженні Місяця, опублікованому 26 січня в Nature Physics, вчені використали дані супутників, зібрані за понад 40 років. Так вони відстежили найдрібніші зміни у формі плазмосфери – внутрішньої області магнітосфери Землі, – яка захищає нашу планету від сонячних бур.

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Дещо цікаве у впливі Місяця на Землю виявили вчені у новому дослідженні

Плазмосфера — це наче згусток холодної плазми, розташований на вершині ліній магнітного поля Землі, трохи вище за іоносферу (електрично заряджену частину верхівки атмосфери). Плазма (іонізований газ) там є щільнішою, ніж у зовнішніх областях магнітосфери. А межу між цією щільною плазмою та рештою магнітосфери називають плазмопаузою.

Ураховуючи властивості холодної щільної плазми, плазмосферу можна розглядати як "плазмовий океан", а плазмопауза тоді – його "поверхня",

– пишуть дослідники в статті.



Океанські припливи (синє кільце) і припливи в плазмі (помаранчеве кільце) / Картинка Китайської академії наук

Так от, гравітація Місяця може спотворити цей "океан", змушуючи його "поверхню" підійматися та опускатися – за тим же механізмом, за яким відбуваються океанські припливи.

Щоб виявити це, дослідники проаналізували понад 50 000 перетинів плазмосфери супутниками з 10 наукових місій. Це дозволило команді визначити точну межу плазмопаузи детальніше, ніж будь-коли раніше.

Спершу вчені визначили роль сонячної активності в магнітосфері Землі, а після цього стало зрозуміло, що коливання плазмопаузи відбуваються за щоденними та місячними моделями, дуже схожими на океанські припливи.

Дослідники не впевнені, як саме Місяць викликає плазмові припливи, але вони припускають, що гравітація Місяця викликає збурення в електромагнітному полі Землі. Щоб сказати точно, потрібні додаткові дослідження.

Команда вважає, що ця раніше невідома взаємодія між Землею та Місяцем може допомогти дослідникам глибше зрозуміти інші частини магнітосфери, як-от радіаційні пояси Ван Аллена, які захоплюють високоенергетичні частинки сонячного вітру та затримують їх у зовнішній магнітосфері. Що є дуже важливим процесом для функціонування Землі як планети, здатної утримувати людство.