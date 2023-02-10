У новому дослідженні Місяця, опублікованому 26 січня в Nature Physics, вчені використали дані супутників, зібрані за понад 40 років. Так вони відстежили найдрібніші зміни у формі плазмосфери – внутрішньої області магнітосфери Землі, – яка захищає нашу планету від сонячних бур.
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Дещо цікаве у впливі Місяця на Землю виявили вчені у новому дослідженні
Плазмосфера — це наче згусток холодної плазми, розташований на вершині ліній магнітного поля Землі, трохи вище за іоносферу (електрично заряджену частину верхівки атмосфери). Плазма (іонізований газ) там є щільнішою, ніж у зовнішніх областях магнітосфери. А межу між цією щільною плазмою та рештою магнітосфери називають плазмопаузою.
Ураховуючи властивості холодної щільної плазми, плазмосферу можна розглядати як "плазмовий океан", а плазмопауза тоді – його "поверхня",
– пишуть дослідники в статті.
Океанські припливи (синє кільце) і припливи в плазмі (помаранчеве кільце) / Картинка Китайської академії наук
Так от, гравітація Місяця може спотворити цей "океан", змушуючи його "поверхню" підійматися та опускатися – за тим же механізмом, за яким відбуваються океанські припливи.
- Щоб виявити це, дослідники проаналізували понад 50 000 перетинів плазмосфери супутниками з 10 наукових місій. Це дозволило команді визначити точну межу плазмопаузи детальніше, ніж будь-коли раніше.
- Спершу вчені визначили роль сонячної активності в магнітосфері Землі, а після цього стало зрозуміло, що коливання плазмопаузи відбуваються за щоденними та місячними моделями, дуже схожими на океанські припливи.
- Дослідники не впевнені, як саме Місяць викликає плазмові припливи, але вони припускають, що гравітація Місяця викликає збурення в електромагнітному полі Землі. Щоб сказати точно, потрібні додаткові дослідження.
Команда вважає, що ця раніше невідома взаємодія між Землею та Місяцем може допомогти дослідникам глибше зрозуміти інші частини магнітосфери, як-от радіаційні пояси Ван Аллена, які захоплюють високоенергетичні частинки сонячного вітру та затримують їх у зовнішній магнітосфері. Що є дуже важливим процесом для функціонування Землі як планети, здатної утримувати людство.