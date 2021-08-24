Місяць тренувань заради одного руху: фітнес-блогер кинув собі божевільний виклик

Брендон Вільям завжди шукає найкращий спосіб випробувати своє тіло та фізичну форму – від 30-денних викликів до видатних досягнень сили та витривалості. У своєму останньому ролику він поставив перед собою завдання освоїти підтягування на одній руці.

Перед переглядом цього ролика рекомендуємо і тобі спробувати. Перевір, наскільки ти здатний справитися з цим викликом. Підозрюємо, на словах це зробити в рази легше, ніж на ділі.

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"Підтягування на одній руці – одна з найскладніших навичок художньої гімнастики, яку ти можеш освоїти", – каже він.

Те, що вимагає у багатьох цілий рік, блогер зробив за 30 днів

Він також зазначає, що для виконання такого підтягування середньостатистичній людині може знадобитися до року, щоб навчитися. Він же дає собі 30 днів. Рівно за місяць він повинен вразити себе та нас. Тож для початку він провів невелике дослідження того, як деякі інші люди навчалися, щоб виконати цей рух. У поєднанні зі своїми власними знаннями в галузі художньої гімнастики він створив програму тренувань, яка налаштувала його на успіх.

"Ризик травм і розвитку тендиніту досить високий", – підкреслює він. Тому, щоб уникнути цього, на кожному тренуванні (2 – 3 рази на тиждень) він зосереджується лише на 3 різних вправах:

Підтягування з обтяженням (4 підходи по 8 – 12 повторень);

Підтягування на одній руці з асистентом (4 підходи по 3 – 5 повторень);

Статичне утримання підтягувань на одній руці (4 підходи до відмови).



Звичайним підтягуванням нікого не здивуєш, чого не скажеш про підтягування на одній руці / Фото Unsplash

Перед тим, як почати тренування, він намагається зробити підтягування на кожній з рук, щоб визначити базовий рівень своєї сили. Він не може виконати рух жодною. Отут ми подивовані.

"Це непросто. Це складно... Я не очікував, що це буде так складно", – додав він.

Наступного дня він почав тренування, виконуючи підтягування з обтяженням, використовуючи 25-кілограмову гирю, обмотану навколо його талії. Після цього йшла інша частина тренування. Не дивно, що по завершенні першого дня на його долонях були мозолі.

У 2 день він перевів хват на нейтральний для підтягування з обтяженням, щоб допомогти собі завершити повторення. До 15 дня він усе ще відчував, що зовсім не прогресує. Тому він зателефонував професійному альпіністові та колезі по ютубу Магнусу Мідтбо, щоб отримати фахову пораду.

Мідтбо ставить Вільяму питання про те, з якою частиною підтягування він бореться найбільше: з першою чи останньою. Він пропонує, щоб Вільям практикував "блокування" (статичні утримання) на руці й утримував себе там приблизно під кутом 90 градусів, просуваючись до 10-секундної затримки. З цього моменту він повинен працювати над від'ємним підтягуванням.

Дивися на відео, як Брендон Вільям йшов до своєї цілі:

Це було ключем до успіху. Вільям також додає у свої тренування підтягування лучника, і до 30-го дня він готовий перевірити власні сили. З першої спроби він не дотягає до виконання кількох сантиметрів. За другої спроби він теж не зумів впоратися з завданням. І лише третя, остання спроба, стала для нього успішною.

Брендон Вільям на власному прикладі показав, що наполегливість та невтомна робота приносять бажаний результат. Ми, звичайно ж, не закликаємо тебе повторювати щось подібне. Але пропонуємо надихнутися бажанням нашого героя. Його мотивацію можна перенести на ту сферу, якою займаєшся ти. Усе для того, щоб досягнути результату!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: