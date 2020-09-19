Неймовірна українська модель Аліна Байкова обожнює дражнити своїх підписників провокативними фото. На днях 31-річна красуня виклала серію світлин у купальнику, які не залишать байдужим жодного чоловіка. Просто глянь на її ідеальне тіло!

Струнка Аліна Байкова для нового посту вибрала відвертий купальник, який виграшно підкреслює її спокусливі вигини. Men 24 ділиться кадрами моделі, щоб і ти зміг насолодитися порцією спокуси від української красуні.

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Чого тільки вартий сталевий прес Аліни. Підозрюємо, вона днює і ночує у спортзалі, аби досягнути такого неймовірного результату. Це має надихнути й тебе нарешті почати використовувати свій абонемент у зал, який пролежує понад половину року.

Коментатори, до слова, не лише засипали Аліну компліментами, а й поділилися несподіваними зізнаннями:

"Шикарна фігура";

"Довгонога красуня";

"Аліна, завдяки тобі у мене тепер стоїть не на роботу";

"Боже, яка ви крута";

"Потрібно їсти. Поправляйся, моя дорога".

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Не полінуйся поставити царську вподобайку неймовірній Аліні Байковій. Вона однозначно на це заслужила!