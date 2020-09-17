"Куди ділися груди": Настя Каменських у спідньому спантеличила підписників
Жіночий бюст – та ще загадка. І це неодноразово нам доводять зірки шоу-бізнесу. От, наприклад, Настя Каменських виклала у мережі відео зі зйомок свого нового кліпу "A Huevo", на якому позує у леопардових штанах і шкіряному пальто, одягненому поверх провокативного бюстгальтера. Сам він і привернув максимум уваги її підписників.
Фанати Насті Каменських спантеличені лиш один питанням: "Куди ділися пишні груди співачки". Ми на Men 24 теж трохи подивовані, адже кадр з обкладинки пісні "A Huevo" яскраво вирізняється саме апетитними формами співачки.
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Задля справедливості ми залишимо тобі ролик, який NK опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, а також фото обкладинки, щоб ти самостійно міг знайти 10 відмінностей!
Але не лише відсутність грудей Насті Каменських обговорюють її підписники:
- "Схожа на порнозірку",
- "Тьфу, аж гидко",
- "Ой, наче Дженніфер Лопес. Ну досить уже копіювати її",
- "Трактористки у моді",
- "Краще б ти до мене на ферму приїхала. У мене хоч вівці є. Зробила б у мене фотосесію",
- "У тебе були такі пишні груди. Куди вони ділися?".
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Де дівся пишний бюст Насті – достеменно невідомо. Не виключено, що в одному з наступних її постів він знову повернеться на своє законне місце.