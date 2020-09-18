29-річна австралійська модель Ніколь Торн просто обожнює роздягатися. А ми – насолоджуватися прекрасними жіночими тілами. Тож було б справжнім гріхом, якби ми не поділилися з тобою цими гарячими фото дівчини.

Популярна на весь світ модель з Австралії, Ніколь Торн регулярно тішить своїх підписників гарячими фото у спідній білизні та купальниками. Тож не дивно, що зараз за нею стежать понад 1,4 мільйона користувачів в інстаграмі. Men 24 ділиться з тобою гарячими кадрами красуні!

Тобі сподобається "Куди ділися груди": Настя Каменських у спідньому спантеличила підписників

Не дивно, що володарка такого тіла частенько з'являється на обкладинках Maxim, а сама дівчина обожнює зніматися з мінімальною кількістю одягу. І це логічно, адже приховувати від світу такі вигини – справжній гріх!

Насолоджуйся спекотними фото Ніколь Торн і не полінуйся підписатися на цю красуню, аби регулярно у твоїй стрічці з'являлися неймовірні кадри.

А наостанок ми залишимо одну з її цитат, присвячених чоловікам: "Чоловіки повинні більше прислухатися до власних інстинктів. Слова та справи значно частіше досягають цілі, якщо продиктовані серцем, а не чужими порадами. Слухайте своє серце".

Дивися також Фіналістка шоу "Супермодель по-українськи" повністю оголилась на камеру: гаряче фото

Ми теж рекомендуємо робити саме так, тож якщо хочеться написати Ніколь у приват – не соромся. А раптом тебе колись занесе в Австралію.